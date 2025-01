Jason Kelces Frau Kylie kündigt überraschenden Babynamen an

Kylie Kelce (32) und ihr Ehemann Jason Kelce (37) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind – und diesmal soll der Name ihrer Tochter für eine Überraschung sorgen. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verrät die werdende Mutter, die bereits die drei Kinder Wyatt, Elliotte und Bennett großzieht, dass sie möglicherweise mit einer unerwarteten Namenswahl experimentieren wollen. "Es besteht eine gute Chance, dass dieses Kind nicht einmal zwei T's bekommt", sagt Kylie augenzwinkernd. Namen wie Garrett oder Merritt, die Fans vorgeschlagen hatten, schließen die beiden aus. "Ich kenne viele tolle Garys, aber ich kann meine Tochter nicht Garrett nennen, wenn ich weiß, dass ihr Spitzname Gary sein wird", scherzt sie.

Die Frage nach dem passenden Namen scheint das Paar aktuell ratlos zurückzulassen. Wie Kylie weiter ausführt, seien alle bevorzugten Optionen inzwischen ausgeschöpft, was die Suche erschwere. Sie und Jason liebäugeln zwar erneut mit einem geschlechtsneutralen Namen, sind sich dabei jedoch nicht absolut sicher. Laut Kylie könnte ein zu mädchenhafter Name für ihre vierte Tochter zu Unmut bei den älteren Geschwistern führen, da diese sich fragen könnten, warum sie selbst keinen solch "niedlichen" Namen tragen. Beim Blick in die Zukunft bleibt die Familienplanung des Paares offen. Während Jason in einem Gespräch mit seinem Bruder Travis Kelce (35) zugab, dass diese Schwangerschaft möglicherweise die letzte sein könnte, scherzte Travis und forderte seinen Bruder dazu auf, "die Startelf anzupeilen".

Seit ihrer Hochzeit im April 2018 setzen Jason und Kylie auf eine offene und humorvolle Art, die ihr Familienleben und ihre Partnerschaft prägt. Der ehemalige NFL-Spieler und seine Frau teilen regelmäßig Einblicke aus ihrem Alltag – ob während des Stresses in der Spielsaison oder im Kreise ihrer Kinder. Besonders Kylie zeigt in ihrem Podcast eine charmante Leichtigkeit, die bei Fans gut ankommt. In Interviews hat sie mehrfach betont, wie wichtig es für sie sei, trotz aller Herausforderungen als Familie nah beieinander zu bleiben. Mit Witz und Wärme meistert das Paar nicht nur die Namens-Debatte, sondern auch den Trubel, den eine große Familie mit sich bringt.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

