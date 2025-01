Kylie Jenner fesselt Fans mit verführerischem Fotoshooting

Kylie Jenner (27) verblüfft ihre Fans weiterhin mit unglaublichen Looks. In einem aktuellen Instagram-Post präsentiert die jüngste Kardashian-Schwester die neuesten Designs ihrer Khy-Kollektion: Auf den Schnappschüssen posiert sie in einem schwarzen, bodenlangen Kunstleder-Trenchcoat, den sie zu einem BH in Lederoptik, einem Slip sowie schwarzen Strumpfhosen kombiniert. Damit stößt sie auf eine Menge Begeisterung bei ihren Followern. "Gott hat keine Fehler gemacht, als er dich schuf", kommentiert beispielsweise ein Nutzer den Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Ich bin besessen von diesem Look."

Darüber hinaus scheint die Unternehmerin mit ihrem Post den jüngsten Spekulationen ein Ende zu setzen: Fans zeigten sich in den vergangenen Wochen ziemlich überzeugt, dass Kylie erneut schwanger ist. Als dann ein Foto des gemeinsamen Aspen-Trips mit ihrer Schwester Kendall Jenner (29), das unter anderem The Sun vorliegt, auftauchte, auf dem ein vermeintlicher Babybauch zu erkennen war, schienen die Gerüchte angeheizt zu werden. "Kylie in Aspen – ist das eine Wölbung oder nur ihre schwarze Tasche?", fragte sich ein User auf Reddit.

Ob Kylie tatsächlich gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) erwartet oder es sich nur um eine wilde Fan-Theorie handelt, bleibt wohl vorerst unbeantwortet. Was aber feststeht: Der The Kardashians-Star weiß, wie er seine Fans glücklich macht. Erst kürzlich veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern im Netz, unter denen sich ein Selfie befand, auf dem sie neben einem verführerischen Blick auch ihr Dekolleté präsentierte – und damit ihre Follower aus den Socken haute. "Du bist eine atemberaubende Schönheit", lautete nur einer der vielen Kommentare.

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner im Oktober 2024

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2025

