Kylie Jenner begeistert ihre Fans in Top mit sexy Ausschnitt

Kylie Jenner (27) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Foto für Aufsehen. Der Reality-TV-Star veröffentlicht eine Reihe von Schnappschüssen, die Momente ihrer vergangenen Wochen zeigen – darunter auch ein Selfie, auf dem sie in einem tief ausgeschnittenen, enganliegenden schwarzen Top einen kleinen Blick auf ihren Busen gewährt. Kombiniert mit einem verführerischen Blick ruft sie eine Menge Begeisterung bei ihren Followern hervor, die unter ihrem Beitrag deutlich wird. "Du bist umwerfend", schwärmt beispielsweise ein Fan. Dem schließen sich weitere an: "Die Schönheit funkelt in deinen Augen" und "Du bist eine atemberaubende Schönheit", lauten nur einige der vielen Kommentare.

Im realen Leben kommt aber nur einer in den Genuss ihrer Kurven – ihr Freund Timothée Chalamet (29). Kylie ist mittlerweile seit rund zwei Jahren mit dem Schauspieler zusammen und scheint sich ziemlich sicher zu sein, den Richtigen gefunden zu haben. "Sie hat noch nie so für einen anderen gefühlt und sieht definitiv eine Zukunft mit ihm", erklärte ein Insider gegenüber Page Six. Die 27-Jährige sei der Meinung, der "Call Me by Your Name"-Star sei "der Eine" für sie, insbesondere da er so anders sei als die Ex-Freunde, mit denen sie in der Vergangenheit ausgegangen war.

Auch bei ihren Fans kommen Kylie und Timothée als Paar mittlerweile sehr gut an. Mit der Öffentlichkeit ihrer Beziehung bleibt allerdings nicht aus, dass viel über sie spekuliert wird. Erst kürzlich machte das Gerücht die Runde, die Kylie-Cosmetics-Inhaberin sei wieder schwanger. Nachdem sie ein TikTok-Video veröffentlicht hatte, in dem es eigentlich um ihre Tochter Stormi (6) und ihre Nichte Chicago (7) gehen sollte, zeigten sich Nutzer davon überzeugt, dass sie einen Babybauch mithilfe einer großen Tüte verdeckte. "Wie Kylie die Tüte nie von ihrem Schoß entfernt. Ist doch klar, dass sie etwas zu verstecken hat", merkte ein User an.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

TikTok/ kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2024

