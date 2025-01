Nicht Corona: Rafi Rachek klärt über Gesundheitszustand auf

Um seinem Liebsten zur Seite zu stehen, reiste Rafi Rachek (35) mit Sam Dylan (33) nach Australien. Die letzten Tage, bevor es für Sam ins Dschungelcamp ging, konnten die beiden nun aber nicht wie geplant gemeinsam genießen: Rafi lag krank im Bett. In seiner Instagram-Story klärt er auf, was ihm fehlt. "Ich habe mehrere Tests gemacht, ich habe Gott sei Dank kein Corona", erzählt er, fügt aber hinzu, dass ihn wohl eine andere "heftige Grippe" erwischt habe.

So krank war Rafi offenbar schon lange nicht mehr: "Ich lag die letzten Tage k. o. im Bett. Ich hatte Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen des Todes. Ich konnte kaum aufstehen. Ich hatte Schüttelfrost", zählt er seine Symptome auf. Auch jetzt sei er noch nicht wieder fit, obwohl er das Schlimmste mittlerweile überwunden habe. "Ich hab gedacht, ich sterbe. Es war so extrem unangenehm und ekelhaft. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich schon mal so eine unangenehme Grippe hatte, bei der mir alles wehtat", betont die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit.

Sobald der 35-Jährige wieder komplett fit ist, wird er seine Aufmerksamkeit bestimmt voll und ganz auf seinen Partner und dessen Zeit im Dschungel legen. Dass Sam dem Rettungssanitäter in so einer Situation nicht zur Seite stehen konnte, setzte dem 33-Jährigen ganz schön zu. Nichtsdestotrotz betonte der Dschungelstar im RTL-Interview, dass er wisse, wie wichtig es ist, vor seinem Einzug ins Camp nicht nur seine Gesundheit zu schützen. "Für mich ist es einfach wichtig, dass ich den Fokus im Dschungelcamp habe", erklärte Sam.

RTL Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2024

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

