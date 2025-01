Vor Dschungel-Einzug: Sam Dylan sorgt sich um Partner Rafi

Sam Dylan (33) steht im Dschungelcamp eigentlich die Zeit seines Lebens bevor. Doch ganz kann sich der Realitystar scheinbar nicht auf das TV-Abenteuer konzentrieren. Im RTL-Interview verrät Sam, dass er sich Sorgen darüber macht, was sein Partner Rafi Rachek (35) in seiner Abwesenheit macht. Normalerweise wirft er nämlich immer ein Auge auf den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten. "Das ist das Einzige, wovor ich dann doch ein bisschen Angst habe. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich den Fokus im Dschungelcamp habe", erklärt Sam.

Auch wenn Sams Gedanken sich ein bisschen um Rafi drehen, ist er zuversichtlich, dass er auf seine Unterstützung zählen kann. "Ich glaube, Rafi wird mich super unterstützen. Das hat er bislang immer so gemacht", berichtet der 33-Jährige im Gespräch mit dem Sender und fügt hinzu: "Ich bin gerade noch völlig entspannt, weil ich da so reingehe wie immer. Ich weiß, es passieren viele Überraschungen, aber ich will mich da nicht verrückt machen."

Sobald es Rafi wieder besser geht, dürfte Sam auf die Unterstützung seines Partners zählen können – denn aktuell ist der Rettungssanitäter noch krank. Deswegen wurde das Paar vor Sams Einzug ins Dschungelcamp auch räumlich getrennt. "Eigentlich wollte ich mich vor zwei, drei Tagen bei euch melden, doch mir geht's momentan überhaupt nicht gut. Ich bin seit Tagen allein auf meinem Zimmer, da ich immer noch stark ansteckend bin", erklärte Rafi daraufhin in seiner Instagram-Story.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

