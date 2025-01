Prinzessin Kate allein bei seltenem Shopping-Trip gesichtet

Diesen Anblick bekommen die Royal-Fans nur selten zu Gesicht. Prinzessin Kate (43) wurde kürzlich bei einem Shopping-Trip im Londoner Stadtteil Notting Hill gesichtet. Wie auf Schnappschüssen, die Deux Moi vorliegen, zu sehen ist, unternahm sie den Ausflug in ein Brillengeschäft ohne ihre sonst üblichen Sicherheitsbegleiter – die Frau von Prinz William (42) schien tatsächlich ganz allein unterwegs gewesen zu sein. Augenzeugenberichten zufolge habe sie auch weitere Geschäfte wie Blumenläden und Haushaltswarengeschäfte besucht. Gekleidet war die Prinzessin in einem warmen Look, der aus einer weiten grauen Hose, einem schwarzen Mantel und hellbraunen Accessoires bestand.

Wie People von Insidern erfahren haben will, soll Kate es genießen, hin und wieder selbst Besorgungen zu machen. Trotz ihres royalen Status lege die dreifache Mutter großen Wert darauf, einen normalen Alltag zu bewahren, wann immer es ihre Verpflichtungen erlauben. Besonders in Windsor, wo die Familie seit der Pandemie vermehrt Zeit verbringt, scheint es für sie entspannter zu sein, solche Ausflüge zu unternehmen. "Man merkt, dass sie das schätzt", berichtet ein aufmerksamer Beobachter, der die 43-Jährige mit einem freundlichen Lächeln durch die Geschäfte schlendern sah.

Dass Kate sich wieder in der Öffentlichkeit blicken lässt, ist seit wenigen Monaten erfreulicherweise keine Seltenheit mehr. Seit die Schwiegertochter von König Charles (76) im September verkündete, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich beendet habe, nimmt sie wieder vermehrt öffentliche Termine wahr. Vergangene Woche verkündete Kate eine weitere frohe Botschaft. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", ließ sie ihre Anhänger in einem Instagram-Beitrag wissen.

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Prinzessin Kate, britische Royal

