Prinzessin Kate soll Harry nach L.A.-Bränden angerufen haben

Die jüngsten verheerenden Waldbrände in Südkalifornien könnten nun für einen royalen Frieden gesorgt haben. Wie Life & Style berichtet, soll Prinzessin Kate (43) nach Bekanntwerden der Nachrichten Kontakt zu ihrem Schwager Prinz Harry (40) und seiner Frau Herzogin Meghan (43) aufgenommen haben. Auch wenn deren Wohnort Santa Barbara nicht direkt von den Feuern betroffen war, habe die Gattin von Prinz William (42) aus Sorge um ihre Familie und wohl auch aus Mitgefühl die Initiative ergriffen. "Die meisten Mitglieder von Harrys Familie haben sich gemeldet. Prinzessin Kate meldete sich im Namen von ihr und William – was sehr bedeutsam ist", berichtet eine Quelle und fügt hinzu: "Harry und Meghan waren von Kates Geste unglaublich gerührt."

Die Beziehungen zwischen den Sussexes und ihrer Familie waren in den vergangenen Jahren ziemlich angespannt. Aufgrund von Kates Krebserkrankung, von der sie sich in Remission befindet, scheint sich ihre Sicht auf die Dinge allerdings verändert zu haben. Dem Insider zufolge habe die Royal-Lady schon seit längerem dazu gedrängt, sich mit dem 40-Jährigen und seiner Liebsten zu versöhnen. "Für sie ist das Leben zu kurz, um weiter einen Groll zu hegen. Man hat das Gefühl, dass die Royals jetzt bereit sind, ihre bittere Fehde mit Harry und Meghan ein für alle Mal zu beenden", berichtet der Tippgeber.

Darüber hinaus soll auch eine Chance bestehen, dass sich die zwei Söhne von König Charles (76) und ihre Gattinnen in naher Zukunft in den Vereinigten Staaten treffen: Die 43-Jährige und William haben demnach vor, in die USA zu reisen, um ihre Royal Foundation in Amerika zu gründen. "Kate sieht die Wohltätigkeitsorganisation als gemeinsame Basis mit Harry und Meghan und sie möchte unbedingt, dass sie alle wieder zusammenkommen", erklärt der Informant und ergänzt: "Sie weiß, der beste Weg, das zu erreichen, ist, dass sich die vier zusammensetzen und Frieden schließen." Und wer weiß – vielleicht schafft sie es so auch, ihren Schwager und ihre Schwägerin wieder nach Großbritannien zu holen.

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

