Sneakpeek: Schlange "leckt" Sam Dylan in Dschungelprüfung an

Heute Abend ist es so weit: Die erste Dschungelcamp-Prüfung, die von einem Star alleine bewältigt werden muss, steht an. Die Zuschauer entschieden gestern, dass sie Sam Dylan (33) leiden sehen wollen. Auf Instagram teilt der offizielle Account der Show schon jetzt einen kleinen Sneak-Peek der Dschungelprüfung. In dem Clip ist zu sehen, wie der Realitystar einen nachgebauten Vulkan hinaufklettert und in einer Art Höhle steht. Beim Entknoten eines Sterns wird er von einer Schlange berührt und verfällt in einen kleinen Schreianfall: "Die hat mich angeleckt."

In den Kommentaren tummeln sich bereits einige Social-Media-Nutzer, die fleißig ihre Meinung kundtun. "Er muss jetzt mal zeigen, dass er Eier hat und nicht rumschreien wie eine Hyäne", wettert ein User. Ein anderer schreibt: "Ich bin schon supergespannt." Ein weiterer wiederum freut sich: "So ein Geschenk einfach, dass Sam & Maurice dieses Jahr eingezogen sind. Freue mich so krass." Ob es Sam schafft, Sterne mit nach Hause zu holen, bleibt abzuwarten.

Dass Sam die Ehre zuteilwird, als allererster Dschungel-Teilnehmer in die Prüfung gewählt zu werden, schmeckte ihm überhaupt nicht. Wie immer versammelten sich alle Camper um das Feuer herum. Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) betraten das Lager der Promis und verlasen, wer in der heutigen Prüfung antreten muss. Am Ende entschied es sich zwischen Alessia Herren (23) und Sam. "Von unseren Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt wurde Sam", verkündete Sonja final.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2025

RTL Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer, 2025

