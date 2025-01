Jade Thirlwall wurde nach Date von Harry Styles geghostet

Jade Thirlwall (32), bekannt als Mitglied der Girlgroup Little Mix, hat in einem Interview verraten, dass sie als Teenager ein Date mit Harry Styles (30) hatte – doch die Romanze endete anders, als von ihr erhofft. Im "Louis Theroux Podcast" berichtet die Sängerin, dass sie und Harry, damals beide zarte 16 Jahre alt, sich während ihrer Teilnahme an der Castingshow The X-Factor kennengelernt hatten. Kurz nachdem er Teil der Boyband One Direction wurde, blieben sie noch für einige Zeit in Kontakt, gingen auf ein Date, doch plötzlich zeigte ihr der Musiker die kalte Schulter. "Ich dachte nur: 'Das war's jetzt. Er ist weg. Er hat es geschafft'", erzählt Jade lachend.

Ein Jahr später kreuzten sich ihre Wege erneut: Jade, die 2010 schon in den Castings ausgeschieden war, während Harry mit seiner Band den dritten Platz belegte, schaffte es 2011 schließlich in die Gruppe, die unter dem Namen Little Mix erfolgreich wurde. Bei einem gemeinsamen Auftritt der beiden "The X-Factor"-Bands kam es so zu einer eher unbeabsichtigten Begegnung der ehemaligen Turteltauben. Wie die Britin weiter erklärt, entschuldigte sich der "Watermelon Sugar"-Interpret bei dieser Gelegenheit für seinen abrupten Kontaktabbruch. Jade habe die Angelegenheit damals mit Humor genommen und betont, dass ihr das Ghosting des Frauenschwarms nichts ausgemacht hatte. Ob die Fans der 32-Jährigen diese Aussage tatsächlich abnehmen, bleibt offen.

Über ihren ehemaligen Schwarm verliert Jade bis heute nur lobende Worte. Sie beschreibt Harry im Interview als "sehr talentiert, sehr charmant und einfach jemand, der an seinem Erfolg arbeitet." Obwohl aus der Teenie-Romanze nichts wurde, schätzen sich beide Künstler heute gegenseitig als Kollegen in der Musikbranche. Trotz ihrer eigenen heterosexuellen Orientierung engagiert sich Jade nun seit einigen Jahren aktiv für die LGBTQ+-Community. So nahm sie bereits an mehreren öffentlichen Protesten teil und wurde 2021 von Gay Times für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Anzeige Anzeige