Hammer: Joey Heindle gewinnt "The Masked Singer Switzerland"

Joey Heindle (29) ist außer sich vor Freude! Der Sänger wurde erstmals 2012 durch seine Teilnahme an der beliebten Castingshow DSDS bekannt, dort konnte er sich den fünften Platz sichern. Seitdem macht er nicht nur als Musiker auf sich aufmerksam – im Jahr darauf wurde er zum Dschungelkönig gekürt. Jetzt konnte sich der Münchner einen weiteren Sieg sichern: Als Tukan verkleidet, gewinnt Joey "The Masked Singer Switzerland"!

Aus diesem Anlass meldete sich der 29-Jährige via Instagram mit einem Statement bei seinen Followern. Joey konnte sein Glück kaum fassen: "Ich glaube es nicht, ich habe wirklich The Masked Singer Switzerland gewonnen." Für ihn habe der Sieg eine ganz besondere Bedeutung: "Nach zehn Jahren so einen Preis zu gewinnen, so eine Riesenshow, eine Charaktershow – das ist wirklich wie ein Oscar oder wie ein Echo, egal, es ist ein krasser Gewinn. Ich konnte allen zeigen, was in meinen Stimmbändern liegt und wie ich singen kann. Ich habe es tatsächlich geschafft und das ist für mich nach zehn Jahren so ein Erfolg."

Zudem richtete Joey liebe Worte an seine Fans und bedankte sich für die Unterstützung, denn ohne sie sei das nicht möglich gewesen. "Vielen vielen Dank an euch da draußen, an die Schweizer Community, an die Fans und auch an die deutschen Fans", betonte er.

AEDT / ActionPress Joey Heindle beim Screening zur ersten Folge von "Club der guten Laune"

ProSieben Schweiz/Willi Weber Joey Heindle bei "The Masked Singer Switzerland"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

