Leyla Lahouar kritisiert respektlose Schwangerschaftsfragen

Leyla Lahouar (28), bekannt aus der Reality-TV-Welt, hat mit einem emotionalen Instagram-Statement auf ständige Spekulationen rund um ihren Körper reagiert. In einem kurzen Video sprach die Verlobte von Mike Heiter (32) über Kommentare, die sie und andere Frauen immer wieder erreichen: Häufig werde sie mit der Frage konfrontiert, ob sie schwanger sei. "Woher wollt ihr wissen, dass diese Menschen vielleicht gar keine Kinder kriegen können?", fragte Leyla sichtlich genervt und machte klar, dass sie nicht schwanger sei: "Das ist einfach meine Wampe." Sie forderte ihre Fans auf, diese übergriffigen Kommentare zu unterlassen, da sie ahnen könne, wie negativ solche Fragen die Betroffenen beeinflussen.

Doch das war nicht alles: Leyla sprach auch offen über ihre eigenen Unsicherheiten und Erfahrungen mit Bodyshaming. Um früher ihren Bauch zu korrigieren, unterzog sie sich einer Fettabsaugung – ein Eingriff, den sie später bereute. Sie gestand ihren Fans, dass der Eingriff nichts gebracht habe und sie hinterher genauso aussah wie vorher. Trotzdem habe sie sich lange gehütet, dies öffentlich zu machen, da sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sei. Leyla betonte zudem, dass es nicht die Aufgabe anderer sei, über die Figuren von Menschen zu urteilen, und appellierte eindringlich: "Jeder soll sich so wohlfühlen, wie er ist."

Leyla ist seit ihrer Teilnahme an Formaten wie Promi Big Brother oder dem Dschungelcamp einem breiten Publikum bekannt, doch Leyla öffnet sich auch immer wieder von ihrer privaten Seite. Mit ihrem Verlobten Mike Heiter bildet sie ein bekanntes Paar in der Social-Media-Welt. Dass Leyla so mutig und ehrlich über Tabuthemen spricht, kommt gut an: Auch Promis wie Christina Grass (36) und Iris Klein (57) äußerten öffentlich ihre Zustimmung zu ihrem Statement. Leylas Appell, sich selbst zu akzeptieren und den Druck der Außenwelt abzustreifen, scheint nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei Kollegen einen Nerv getroffen zu haben.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im September 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Januar 2025

