Nach Niederlage: Alexander Zverev übt harte Selbstkritik

Alexander Zverev (27) hat das Finale der Australian Open gegen den italienischen Tennisprofi Jannik Sinner verloren. In drei Sätzen unterlag der deutsche Star, der trotz großer Erwartungen seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erneut nicht erfüllen konnte. Nach der Niederlage hielt Alexander eine eindringliche Rede vor den Zuschauern und den Kameras und geht mit sich selbst hart ins Gericht. "Ich bin einfach nicht gut genug, so einfach ist das", erklärte er laut RTL – Worte, mit denen er nicht nur sein Team, sondern auch seinen Gegner und zahlreiche Fans rührte.

Die Partie selbst hatte einige Highlights, auch wenn sie letztendlich klar von Jannik dominiert wurde. Vor allem im zweiten Satz zeigte Alexander seinen bekannten Kampfgeist und brachte den Italiener in den Tiebreak, in dem er jedoch unglücklich nach einem entscheidenden Netzroller verlor. Die Enttäuschung war dem Hamburger klar anzumerken, ebenso wie der Druck, unter dem er stand. "Zunächst einmal ist es natürlich total doof, hier neben dem Pokal zu stehen und ihn nicht anfassen zu dürfen", begann Alexander seine bewegende Rede. Anschließend richtete er sich an seinen Gegner: "Jannik, du bist mit Abstand der beste Tennisspieler." Er schließt seine Rede mit den Worten: "Ich weiß es sehr zu schätzen, was mein Team in den letzten Jahren mit mir gemacht hat nach der Verletzung. Ohne sie wäre ich gar nicht hier."

Alexander, der bereits auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken kann, wurde 2021 Olympiasieger und zählt längst zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielern. Doch für ihn bleibt der Grand-Slam-Titel der ultimative Traum. Für seine Frustration nach dem Finale zeigte sein Gegner Jannik großes Verständnis: Er richtete motivierende Worte an Alexander und hob dessen spielerische Klasse hervor. Privat bekannt für seine enge Bindung zur Familie und seine Beziehung mit Sophia Thomalla (35), widmete Alexander seine Leistung in der Vergangenheit immer wieder seinem Team und seiner Tochter, die ihm wichtige Stützen abseits des Tennisplatzes sind und ihm auch in schwierigen Momenten Halt geben.

Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner, Australian Open 2025

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

