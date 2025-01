Nächste Dschungelprüfung: Mitcamper zweifeln an Sam Dylan

Am dritten Tag des Dschungelcamps steht die nächste Prüfung an – und die Zuschauer sind sich offenbar einig, wen sie leiden sehen wollen. Sam Dylan (33) wurde das zweite Mal in Folge auserwählt, für sich und die Mitcamper möglichst viele Sterne zu ergattern. In einem Sneakpeek, das das offizielle Instagram-Profil der Show nun veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie der Realitystar in einer engen Kammer eingeschlossen wird, die bis oben hin mit körnerartigem Material und Tierchen befüllt wird, sodass nur noch sein Kopf herausguckt. Währenddessen tauschen sich die anderen Teilnehmer im Camp über Sams bisherige Leistung aus und fragen sich, ob er eine Show abzieht. "Wir wissen nicht, wie er sich verhält während der Prüfung – ist es Show oder ist es wirklich echt? Er weiß, wir können das nicht sehen. Er kommt hierher und sagt uns: 'Tut mir leid.' Aber vielleicht ist er [macht panische Geräusche nach] – dann ist das Show", urteilt Lilly Becker (48).

Währenddessen wechselt die Kameraperspektive immer zwischen Sams Prüfung und den anderen Campern hin und her. Der The 50-Kandidat scheint weiterhin große Angst vor den Krabbeltierchen zu haben und schreit erneut herum. "Wenn er keine Sternchen holen sollte, dann bleibt er nicht lange", meint Lilly. Maurice Dziwak (26) ist da anderer Meinung: "Vielleicht sehen die Leute, er bemüht sich, deswegen gewinnt er das vielleicht auch." Ob Sam Sterne mit ins Camp bringen wird oder erneut mit null Sternen zurückkehrt, bleibt abzuwarten.

In seiner letzten Prüfung fürchtete sich Sam vor allem vor den Ratten, die ihn in einem Abteil des ausgebrochenen Vulkans erwarteten. "Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kriege keine Luft", schrie er und rief anschließend den Satz, der ihn seine zuvor geholten vier Sterne kostete: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus."

RTL Maurice Dziwak und Lilly Becker, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

