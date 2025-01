Natalia Osadas Sexleben war durch OP-Fail sehr eingeschränkt

Natalia Osada (34) und ihr Partner Jiorgos Triadis sind Teil der neuen Staffel der Erotik-Show "Stranger Sins". Dass dort ihr Sexleben von Experten untersucht und sogar aufgepeppt wird, klang für die Influencerin genau nach dem, was sie sich gewünscht hatte. Denn tatsächlich hatte es im Bett von Natalia und ihrem Ehemann zuvor eine kleine Flaute gegeben. "Das vergangene Jahr war für uns wirklich überhaupt nicht einfach. [...] Es gab mehr Tiefen als Höhen in unserem Leben und auch unser Sexualleben war durch einige Fehlentscheidungen eingeschränkt", schildert sie im exklusiven Interview mit Promiflash. Damit meint sie vor allem ihre verpfuschte Po-OP, der sie sich vor einigen Jahren unterzogen hatte. "Das war mit einem langen Heilungsprozess und ganz vielen Schmerzen verbunden", gibt sie offen zu.

Der Brazilian Butt Lift sollte Natalias Hintern eigentlich einfach nur etwas ausfüllen und schön rund machen – leider ging das aber nach hinten los. Wie sie bereits 2023 gegenüber STRG_F erläuterte: "Schon direkt nach der Narkose habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt." Sie habe viel zu starke Schmerzen gehabt und das gespritzte Fett sei ihr aus der zugenähten Wunde gelaufen. "Ich habe geweint wie ein kleines Kind", erinnerte sie sich damals zurück. Der erste Versuch, die verpfuschte Operation richten zu lassen, hat nicht funktioniert. Erst nachdem sie sich einen neuen Chirurgen gesucht hatte, konnte der Fauxpas gerichtet werden.

Mit der Teilnahme an "Stranger Sins" wollte Natalia etwas in ihrem Sexualleben verändern. Das hat anscheinend gut geklappt. Ihre Sexszenen im Fernsehen beobachten zu können, war jedoch erst etwas komisch für sie. Doch mittlerweile schämt sie sich nicht mehr dafür, bei so etwas Intimem gefilmt worden zu sein. "Es ist halt einfach so gewesen und deswegen – ich stehe dazu!", erzählte sie gegenüber Promiflash. Außerdem sei Sex an sich für sie etwas sehr Normales und gehöre zu einer gesunden Ehe dazu. Für die Influencerin sei es wichtiger, was die Menschen aus ihrem privaten Umfeld zur Show sagen – und das sei bisher nur positiv gewesen.

Instagram / nataliaosada Natalia Osadas Hintern nach Brazilian Butt Lift

Instagram / jiorgostriadis Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos Triadis, Januar 2025

