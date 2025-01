Sportlich: Prinz William beweist Fußballtalent in Liverpool

Prinz William (42) ist ein riesiger Fußballfan. Doch der Sohn von König Charles (76) genießt den Sport nicht nur im Stadion, sondern auch auf dem Feld. Bei einem Besuch im Tiber Football Centre in Liverpool startete der Royal glatt eine kurze Partie gegen einige Jugendliche, die sich bei dem Verein engagieren. Trotz der eisigen Kälte schien der Ehemann von Prinzessin Kate (43) das Spiel sichtlich zu genießen. Allerdings war er von seiner eigenen Leistung nicht allzu überzeugt. Im Beisein von Daily Mail scherzte der dreifache Vater: "Ignoriert das besser. Es sieht nie gut aus, wenn man versucht zu spielen, ohne sich vorher aufzuwärmen."

Seine Begeisterung für den Sport hat William bereits an die nächste Generation weitergegeben. Gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George (11), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9) war er auch schon im Stadion. Zum Finale der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 postete der Königliche sogar ein niedliches Video auf Instagram, in dem er die Engländerinnen gemeinsam mit seiner Tochter anfeuerte. "Wir möchten euch viel Glück für morgen wünschen", sagte der Sportfan darin und Charlotte pflichtete ihm etwas schüchtern bei: "Viel Glück, Löwinnen!"

Auch Williams Ehefrau Kate begeistert sich für Fußball. Doch ihre größte sportliche Leidenschaft ist Tennis. Die 43-Jährige ist seit 2016 sogar die Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, der das Wimbledon-Turnier ausrichtet. Im Sommer 2024 stand ihr Besuch des Turniers allerdings aufgrund ihrer Krebserkrankung auf der Kippe. Umso glücklicher waren die Anhänger der beliebten Royal-Dame, als sie bei dem Sportevent auftauchte. In einem Clip im Netz freute sich auch Kate. "Schön, wieder bei Wimbledon zu sein! Es geht nichts über die Meisterschaften", schwärmte sie darin im Gespräch mit der Rollstuhltennisspielerin Lucy Shuker.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Charlotte im August 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Tochter Prinzessin Charlotte und Lucy Shuker, Wimbledon 2024

