Addison Rae überrascht mit natürlichem Look beim Ausgehen

Unter dem Motto "all natural" ging TikTok-Star Addison Rae (24) vergangenes Wochenende mit ihren Freunden in Los Angeles aus. In einem natürlichen Look ohne Make-up und mit einer Jeansjacke über den Kopf geworfen, ist Addison inkognito unterwegs – das zeigen Papparazzifotos, die Daily Mail vorliegen. Die Sängerin kombiniert eine lockere grüne Samt-Jogginghose mit einem dunkelblauen Filzhut und Ballettschuhen. An ihrem Arm baumelt eine große Prada-Designerhandtasche. Interessant wird es bei ihrer Shirt-Auswahl, denn hier entschied sich die Sängerin für ein Oversized-Shirt mit Diet-Pepsi-Aufdruck, welches eine Anspielung auf ihren neuen Chart-Song "Diet Pepsi" sein könnte.

Erst im vergangenen Monat sorgte Addison für Schlagzeilen. Sie trat als Überraschungsgast neben Lorde (27) bei der Tour von Charli XCX (32) im Madison Square Garden auf. Seit 2021 macht die TikTokerin auch Musik und brachte vergangenes Jahr ihr Debütalbum "AR" heraus. Dass sie bei Charli XCX als Gast auftrat, ist kein Zufall, denn die beiden arbeiteten zusammen an Addisons Song "2 Die 4". Außerdem erschien sie auf dem Remix von Charlis Song "Van Dutch".

Neben ihrer musikalischen Karriere läuft es für die Sängerin auch im schauspielerischen Bereich gut. Im Remake von "Eine wie Keine" drehte sie in der Hauptrolle den Spieß um und verwandelte einen unbeliebten Typen in eine Highschool-Beliebtheit. Zuletzt war sie neben Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (58) in dem Horrorfilm "Thanksgiving" zu sehen. 2025 soll sie neben Ryan Reynolds (47) und Jason Momoa (45) in dem Live-Action-Hybridfilm "Animal Friends" zu sehen sein.

Getty Images Addison Rae auf den 2024 MTV Video Music Awards

Getty Images Addison Rae bei Sugar Factory Westfield Century City in Los Angeles, 2020

