J.Lo und Ben Affleck haben Scheidungsvereinbarung getroffen

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben sich bezüglich ihrer Scheidung geeinigt! In rund eineinhalb Monaten sind die Sängerin und der Schauspieler offiziell kein Ehepaar mehr, wie TMZ berichtet. Vereinbart wurde, dass jeder das behält, was er während der Ehe individuell eingenommen hat. So gehört beispielsweise dem Batman-Star der Verdienst seiner verschiedenen Filmprojekte – und ebenso kann sich J.Lo an ihren Einnahmen der vergangenen Jahre erfreuen.

Auch bezüglich ihres gemeinsamen 61 Millionen schweren Anwesens sollen sie eine einvernehmliche Einigung getroffen haben, deren Bedingungen jedoch vertraulich sind. Bisher steht das Haus dem Magazin zufolge ohne Interessenten zum Verkauf. Des Weiteren wurde festgelegt, dass J.Lo den Nachnamen ihres Ex-Partners ablegt. Die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin wird zukünftig also wieder den Namen Jennifer Lynn Lopez tragen. Das Paar hatte vor Beginn ihrer Ehe keinen Ehevertrag vereinbart.

J.Lo reichte im August des vergangenen Jahres – an ihrem zweiten Hochzeitstag – die Scheidung von Ben ein. Wie sich mit Einsicht der Papiere herausstellte, hatten sie sich allerdings schon rund vier Monate zuvor, im April 2024, getrennt. Das einstige Liebespaar solle sich jedoch trotz Ehe-Aus nach wie vor gut miteinander verstehen und dafür sorgen, ohne romantische Beziehung, miteinander "verbunden zu bleiben". Eine Quelle berichtete gegenüber Page Six: "Ben und Jennifer bleiben freundschaftlich verbunden. Sie stehen den Kindern des anderen immer noch nahe, und obwohl sie keine gemeinsame Elternbeziehung haben, fühlen sie sich in vielerlei Hinsicht immer noch wie eine Patchwork-Familie."

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, US-amerikanische Musikerin

Anzeige Anzeige