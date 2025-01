"Golden Bachelor"-Franz' Sohn findet Kussszenen unangenehm

Franz Stärk (73) sucht seit Kurzem als erster Golden Bachelor öffentlich nach der großen Liebe. Der 73-jährige ehemalige Lehrer hat seinen Platz in der beliebten Kuppelshow jedoch nicht selbst gefunden – sein Sohn Yanek hat ihn dafür angemeldet. "Es war eigentlich nur eine lustige Idee von meiner Freundin und mir", verriet Yanek in einem Interview mit RTL. Die Auftaktfolge der neuen Staffel zeigt Franz zusammen mit 18 Kandidatinnen, die um sein Herz buhlen – ein Format, das nicht nur ihn selbst, sondern auch seine beiden Söhne vor Herausforderungen stellt. "Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, seine Eltern jemand küssen zu sehen", gesteht der 36-Jährige.

Hinter dem Schritt ins Rampenlicht steht eine enge Vater-Sohn-Beziehung. Yanek, der bereits die erste gemeinsame Single "Die goldenen Zeiten" für seinen Vater geschrieben und produziert hat, ist überzeugt, dass Franz perfekt für die Show ist. "Mein Vater ist, glaube ich, perfekt dafür, weil er sehr unterhaltsam sein kann, gerne im Mittelpunkt steht […]. Das braucht, glaube ich, so ein Format. Abgesehen davon, dass man einen netten, charmanten, attraktiven Mann da möchte", erklärt Yanek. Dabei zeichnet sich Franz nicht nur durch seinen Humor, sondern auch durch Tiefgang aus. "Ich habe gemerkt, dass er tiefe Gespräche führen möchte", so Yanek, der sich sicher ist, dass sich sein Vater in dem Format von seiner besten Seite zeigt. Ganz ohne unangenehme Szenen geht es für die Söhne jedoch nicht. "Mein Bruder zum Beispiel guckt das auch mit anderen Augen. Ich hab eine Folge mit ihm zusammen geguckt und er so: 'Oh Gott, ich kann da gar nicht hingucken'", plaudert der Berliner aus.

Noch ist nicht bekannt, ob Franz nach der Show mit einer Dame liiert ist. Bei "3 nach 9" verriet Franz jedoch, dass er eine Auserwählte gefunden habe. Und die Dame spiele in seinem Leben wohl auch jetzt noch eine Rolle. Allerdings plauderte der Niedersachse nicht aus, ob aus der Bekanntschaft mittlerweile eine echte Romanze geworden ist.

RTL Franz Stärk und sein Sohn Yanek

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

