Graue Strähnen: Königin Letizia zeigt sich natürlich

Königin Letizia (52) hat bei der Eröffnung der 45. Internationalen Tourismusmesse FITUR in Madrid einmal mehr mit ihrem natürlichen Look begeistert. Die 52-Jährige erschien laut Bunte an der Seite ihres Ehemanns König Felipe (56) und zog in einem schicken Outfit und mit ihren mittlerweile charakteristischen grauen Haaren die Blicke auf sich. Schon seit einigen Jahren verzichtet die Königin darauf, ihre silbernen Strähnen zu färben, und setzt damit ein Zeichen für Natürlichkeit.

Während Letizia in Madrid strahlte, fehlte das Königspaar am vergangenen Wochenende überraschend bei den Feierlichkeiten zu Ehren des Geburtstags von Alt-König Juan Carlos (87) in Abu Dhabi. Aufgrund seiner umstrittenen Vergangenheit lebt der frühere Monarch seit Jahren im Exil und ist weiterhin eine kontroverse Figur, sowohl in der spanischen Öffentlichkeit als auch innerhalb der Familie. Anwesend waren dennoch zahlreiche Familienmitglieder, darunter seine Töchter Prinzessin Elena (61) und Prinzessin Cristina (59) sowie mehrere Enkelkinder. Auch die ehemalige Königin Sofía (86) blieb dem Fest fern und nahm stattdessen an anderen Verpflichtungen in Spanien teil.

Letizia, die vor ihrer Hochzeit mit Felipe als erfolgreiche Journalistin tätig war, hat sich im Laufe der Jahre zu einer Stilikone entwickelt. Besonders ihr natürlicher Umgang mit Schönheitsidealen stößt bei vielen auf Bewunderung. In Interviews hebt Letizia immer wieder hervor, dass innere Werte wichtiger seien als Äußerlichkeiten – eine Botschaft, die sie mit ihrem Stil untermauert. Auch ihre bescheidene Ausstrahlung und die Nähe zum Volk haben ihr in Spanien große Sympathien eingebracht.

Getty Images König Juan Carlos, Mai 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Königin Letizia von Spanien, Juli 2024

