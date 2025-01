John Mulaney teilt niedliche Bilder von seiner Tochter

John Mulaney (42) sorgt mit neuen Fotos für Begeisterung bei seinen Fans! Der Comedian teilte auf Instagram drei Selfies mit seiner vier Monate alten Tochter Méi June, auf denen sie liebevoll in eine Handtuchdecke eingewickelt zu sehen ist. Auf den Bildern ahmt er humorvoll ihre Gesichtsausdrücke nach, von einem Schmollmund bis hin zu weit aufgerissenen Mundwinkeln. Obwohl John keine Bildunterschrift hinzufügte, brachte seine Frau, die Schauspielerin Olivia Munn (44), ihre Freude deutlich zum Ausdruck. Sie repostete die Bilder und ergänzte die Worte: "Sie ist so ein Knutschgesicht" zusammen mit einem Emoji mit Herzaugen.

Johns Fans waren von den Aufnahmen ebenso hin und weg, nannten ihn einen großartigen "Dad" in seiner neuen Vaterrolle und bezeichneten Méi als "wunderschön" und "unglaublich süß". Während John mit seinen Schnappschüssen für Lacher und Rührung sorgte, ist es eher Olivia, die regelmäßig Einblicke in den Alltag mit ihren Kindern gibt. Erst vor wenigen Tagen postete die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin ein Video von Méi, die fröhlich in ihrem Aktivitätencenter spielte. Begeistert berichtete sie, dass ihre Tochter mit nur vier Monaten bereits Kleidergrößen für Sechs- bis Neunmonatige trägt. Ihre Kinder scheinen das Herzstück des Paares zu sein.

John und Olivia wurden erstmals im Juni 2021 als Paar gesichtet, bevor sie im Juli 2024 in einer kleinen Zeremonie in New York heirateten. Nur ihr Sohn Malcolm Hiệp und ein Zeuge waren bei der Hochzeit dabei. Ihre Tochter Méi kam im September desselben Jahres zur Welt. Olivia erklärte, dass der Name Méi "Pflaume" auf Chinesisch bedeute. "Ich bin so stolz auf meine kleine Pflaume, meinen kleinen Drachen, dass er die Reise gemacht hat, um bei uns zu sein. Mein Herz ist explodiert", postete sie auf Instagram. John, bekannt für seinen trockenen Humor auf der Bühne, zeigt sich in der Rolle des Familienvaters von einer rührend bodenständigen Seite.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und seine Tochter Méi June im November 2024

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

