Ansturm: Twenty4tims Fans warteten vor Notaufnahme auf ihn

Sein Leben mit dem Internet zu teilen, hat auch seine Schattenseiten – das muss Twenty4tim (24) gerade am eigenen Leib erfahren. Der Influencer, der seine Follower stets bei seinem Alltag mitnimmt, leidet gerade unter massiven Atemproblemen und muss sich deshalb in letzter Zeit immer wieder in Krankenhäuser begeben. Bei der mühseligen Suche nach Antworten kann sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat allerdings nicht auf seine Gesundheit konzentrieren: Ihn beschäftigt der große Ansturm auf die Notaufnahmen, die er besucht, sobald im Hintergrund seiner Instagram-Storys Anzeichen auf seinen Aufenthaltsort zu sehen sind. "Es stehen wirklich, wenn man das Krankenhaus erkennt, 30-50 Menschen vor der Klinik. Egal zu welcher Uhrzeit", erzählte Tim.

Der 24-Jährige detaillierte die Situation weiter auf seinem Social-Media-Profil: "Das klingt vielleicht nach nicht so viel, aber stellt euch das mal vor, ihr kommt gerade aus der Behandlung und dann rennen 40 Menschen auf euch zu um null Uhr oder ein Uhr nachts." Tim verspricht zwar, immer und überall Fotos mit seinen Fans zu machen, nur fühlt er sich direkt nach einem Krankenhausbesuch damit nicht besonders wohl. Der Andrang seiner Unterstützer soll allerdings nicht das Einzige sein, das den Kölner belastet. Auch das medizinische Personal verhalte sich laut ihm nämlich unangemessen. "Es werden auch im Behandlungszimmer selber Fotos und Videos gemacht und das, auch wenn ich zum Beispiel ein Beatmungsgerät auf Nase und Mund habe", beschwerte sich der Internet-Star.

Tims Krankheitsgeschichte zieht sich schon länger. Seit knapp einem Monat leidet er an Atemnot und suchte bereits fünf Ärzte auf. Mittlerweile sollen sich durch die Schwierigkeiten beim Luftholen auch die Panikattacken des Sängers vermehrt haben. "Ich glaube, ich hatte in Kombination mit meinen Atemproblemen zwei bis drei Panikattacken in den letzten Tagen. Sowas wünsche ich niemandem", offenbarte er auf Social Media.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Dezember 2024

Was sagt ihr dazu, dass Twenty4tims Fans ihn vor dem Krankenhaus abpassen? Ich finde, das geht echt zu weit! Meiner Meinung nach ist das seine eigene Schuld. Ergebnis anzeigen