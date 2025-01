Micaela Schäfer legt komplett nackt als DJane im Klub auf

Micaela Schäfer (41) sorgt mal wieder für Aufsehen: Laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, ließ die selbst ernannte Nacktschnecke erneut alle Hüllen fallen. Am Wochenende legte sie im Club Bielefeld als DJane auf – und löste mit ihrer provokanten Performance tosenden Applaus bei den Gästen aus. "Wie ihr wisst, bin ich ja oft als DJ unterwegs. Wenn es mir erlaubt wird, lege ich dabei auch einen heißen Strip hin", erklärte Micaela im Vorfeld.

Ein Video ihres Striptease hat sie mittlerweile auf der Erotikplattform BestFans veröffentlicht. Zu sehen ist, wie sie zum Hit "Bella Ciao" nichts der Fantasie überlässt. "Ich möchte meinen Fans zeigen, dass sie mich so erleben dürfen, wie ich bin – ungefiltert, selbstbewusst und ohne Kompromisse", erklärte die 41-Jährige nach ihrem Auftritt und ergänzte: "Für mich ist es eine Art Kunst, die Freiheit des Körpers zu zelebrieren und gleichzeitig mit der Musik Emotionen zu wecken."

Es ist nicht das erste Mal, dass Micaela in diesem Jahr von sich reden macht. Erst am Wochenende überraschte sie bei Julian F. M. Stöckels (37) Dschungelcamp-Party auf dem roten Teppich. In einem Hauch von nichts und mit einem Affen auf den Schultern posierte sie für die Fotografen vor Ort. Dass sie mit ihren Auftritten polarisiert, wisse sie. Im Interview mit Promiflash machte sie daher deutlich, warum es wichtig sei, aufzufallen. "Man muss sich auf roten Teppichen immer gegen die Konkurrenz durchsetzen und deshalb lasse ich mir immer was einfallen."

Getty Images Micaela Schäfer im September 2024

Promiflash Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel bei der Dschungelcamp-Party

