Micaela Schäfer kommt mit einem Affen zur Dschungel-Party

Der Start des Dschungelcamps steht kurz bevor. Um das zu feiern, veranstaltet Julian F. M. Stoeckel (37) in Berlin gerade seine alljährliche Dschungelcamp-Party. Micaela Schäfer (41) sorgt dabei nun für ein tierisches Highlight. Sie erscheint mit einem Affen auf dem Red Carpet. Ihr Outfit, das aus einem glitzernden Bikini und einem Rock aus Bananen besteht, wird von einem kleinen Affen ergänzt. Auf einem Foto, das Promiflash zur Verfügung steht, vergreift sich der kleine Begleiter gerade an den Blättern, die der Gastgeber als Krone auf seinem Kopf trägt.

Wie sie Promiflash bei der Veranstaltung berichtet, verfolgt sie damit ein klares Ziel: "Man muss sich auf roten Teppichen immer gegen die Konkurrenz durchsetzen und deshalb lasse ich mir immer was einfallen." Da sei ihr schnell die Idee gekommen, ein Tier als Plus One zu engagieren. Die Moderatorin erklärt: "Dann habe ich mir überlegt, welches Tier könntest du mitnehmen, und dann kam mir der Affe in den Sinn."

Im Dschungelcamp liefern sich dieses Jahr wieder zwölf Promis einen Kampf um die Krone. Mit dabei sind unter anderem Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48). In einer aktuellen Promiflash-Umfrage ist aber eine andere Kandidatin die Favoritin der Fans. Yeliz Koc (31) ergatterte 348 von 1.623 Votes und sicherte sich damit 21,4 Prozent der Gesamtstimmen. Auf Platz zwei folgte GZSZ-Liebling Timur Ülker (35) mit 16,7 Prozent. Die Bronzemedaille der Beliebtheit ging dieses Mal an Sam Dylan (33), der 14,5 Prozent absahnte.

Anzeige Anzeige

Promiflash Micaela Schäfer, Januar 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige