"Squid Game 2" wird zur dritterfolgreichsten Netflix-Show

Die zweite Staffel des koreanischen Netflix-Phänomens "Squid Game" schreibt weiter Erfolgsgeschichte. Nur dreieinhalb Wochen nach ihrem Start am 26. Dezember hat sich die Serie bereits zur dritt-erfolgreichsten Produktion des Streaming-Giganten entwickelt, wie der Kurier berichtet. Mit beeindruckenden 165,7 Millionen Abrufen rangiert sie direkt hinter ihrer eigenen ersten Staffel und der Serie Wednesday. In den erst kürzlich veröffentlichten Wochencharts konnte sie in einer Woche weitere 13,2 Millionen Zuschauer gewinnen und festigt ihren Status als globales Kult-Highlight.

Das düstere Drama, dessen Handlung auf brutalen Kinderspielen mit tödlichem Ausgang basiert, zog schon 2021 mit seiner ersten Staffel ein Millionenpublikum in seinen Bann. Damals wurde die Serie nicht nur für ihre fesselnde Story, sondern auch für die scharfe Gesellschaftskritik gefeiert. Die neun Folgen des Debüts schafften es innerhalb von 90 Tagen auf 265 Millionen Aufrufe und halten den Rekord als bisher erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Die aktuelle Staffel besteht aus sieben Folgen mit einer Länge von 50 bis 75 Minuten – und die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende: Bereits in diesem Jahr soll die dritte und finale Staffel erscheinen.

"Squid Game" ist damit ein weiterer Meilenstein für Netflix, das weltweit mehr als 280 Millionen zahlende Abonnenten zählt. Hinter dem Erfolg steckt auch der anhaltende Hype um koreanische Produktionen, die in den letzten Jahren immer wieder globale Charts dominierten. Die Popularität der Serie hat auch die Schauspieler in den Fokus gerückt, von denen viele durch die Show internationale Bekanntheit erlangt haben. Fans spekulieren mittlerweile darüber, welche Höhepunkte die angekündigte finale Staffel bereithalten wird – und ob sie den bisherigen Erfolg der Serie vielleicht sogar übertrifft.

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit "Squid-Game"-Soldaten, Dezember 2024

Netflix Lee Jung-jae in "Squid Game"

