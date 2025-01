Xander Stephinger und Lilly freuen sich auf Zeit mit Baby

Mit der Geburt ihrer Tochter beginnt nun eine aufregende Zeit für Xander Stephinger und seine Partnerin Lilly: Die kleine Emma erblickte vor rund zwei Wochen das Licht der Welt. Doch worauf freuen sich die frischgebackenen Eltern am meisten? Das verraten sie jetzt in einem exklusiven Gespräch mit Promiflash. "Wir freuen uns über die kleinen Dinge – unsere Tochter wachsen und zunehmen zu sehen, steht an erster Stelle", gibt der Make Love, Fake Love-Gewinner preis und fügt hinzu: "Natürlich auch auf ihr erstes bewusstes Lächeln. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, die Momente und Erinnerungen, die wir zusammen schaffen werden."

Es ist aber nicht das Einzige, was das Paar im Gespräch mit Promiflash ausplaudert. Xander und Lilly erzählen, wie es ihnen nach der Geburt ihres Babys geht – insbesondere da sie in den Wochen davor eine harte Zeit durchmachten. Zum Ende der Schwangerschaft erlebte die Filialleiterin eines Non-Food-Unternehmens nämlich einige Komplikationen: Sie kämpfte unter anderem mit einer Corona-Infektion sowie einem beidseitigen Nierenstau. Nun sei die kleine Familie aber in erster Linie erleichtert. "Erleichtert, dass es unserer Tochter nach all den Medikamenten gut geht, dass sie gesund ist. Glücklich, dass unsere Tochter endlich bei uns ist", betonen sie.

Der Reality-TV-Teilnehmer und seine Freundin begrüßten ihr kleines Mädchen am 14. Januar 2025 – und verkündeten die süßen Baby-News nur wenige Tage nach der Geburt im Netz. Dafür teilten sie eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, die sie unter anderem mit ihrem Baby im Arm zeigten. "14.01.2025. Du bist nun endlich da, kleine Emma", schrieben sie stolz darunter, bevor sie in einem ernsten Ton auf die vergangenen Wochen zurückblickten: "Die letzten Wochen waren furchtbar, wir haben so gelitten. Ich konnte diesem kleinen Wesen in meinem Bauch kein schönes Zuhause mehr bieten."

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, August 2024

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

