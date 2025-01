So geht es Xander Stephingers Freundin Lilly nach der Geburt

Xander Stephinger und seine Freundin Lilly sind seit ein paar Tagen stolze Eltern: Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat und seine Liebste durften Mitte Januar ihre kleine Tochter namens Emma auf der Welt begrüßen. Im Promiflash-Interview betonen die beiden jetzt, dass sie im Moment einfach nur erleichtert seien. "Erleichtert, dass es unserer Tochter nach all den Medikamenten gut geht, dass sie gesund ist. Glücklich, dass unsere Tochter endlich bei uns ist", fassen Xander und Lilly ihre Gefühlslage zusammen.

Für Lilly war die Schwangerschaft alles andere als leicht – sie musste einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Unter anderem hatte sie während ihrer Reise zum Babyglück mit einer Coronainfektion und einem beidseitigen Nierenstau zu kämpfen. Außerdem sei der Bakterienwert in ihrem Körper hoch gewesen. Aber was war für die Neu-Mama während dieser Wochen am härtesten? "Nicht am Leben teilnehmen zu können. Die Ungewissheit, wie es unserer Tochter geht. Einfach so leiden zu müssen", erklärt sie.

Die Geburt verkündeten Xander und Lilly Mitte Januar voller Stolz auf der Social-Media-Plattform Instagram. Zu einem Schnappschuss schrieb das Paar voller Stolz: "14.01.2025. Du bist nun endlich da, kleine Emma." Seither gewährten die Neu-Eltern schon ein paar Mal Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Unter anderem teilte Xander ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Emma spazieren geht.

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger bei einem Spaziergang mit seiner Tochter Emma im Januar 2025 in Hamburg

