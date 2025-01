Diese Promis gratulieren Liz Kaeber zur Geburt ihres Babys

Liz Kaeber (32) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Gerade erst hat die Influencerin die Geburt ihres ersten Babys verkündet. Den Instagram-Post nehmen nun zahlreiche Stars und Sternchen zum Anlass, um der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ihre Glückwünsche auszusprechen. So kommentiert Sylvie Meis (46) den Beitrag mit den liebevollen Worten: "Glückwunsch, ihr Lieben. Ich freue mich so für euch!" Auch ihre Reality-TV-Kolleginnen melden sich. "Herzlichen Glückwunsch und für immer Liebe und Gesundheit für euch", schwärmt Eva Thümling (28), während Gerda Lewis (32) schreibt: "Wünsche euch von Herzen nur das Beste. Der Kleine hat jetzt schon die wundervollste und liebevollste Familie."

Kurz zuvor hatte Liz auf ihrem Instagram-Profil verkündet, dass das Warten endlich ein Ende und ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt habe. "Unser größter Segen", kommentierte die frisch gebackene Mama einige süße Schnappschüsse von sich, ihrem Baby und ihrem Mann Nick. Und auch aus dem Namen machte sie kein Geheimnis: "Loki. 26.01.2025", ergänzte sie zu den Fotos und verriet damit auch sogleich, dass ihr Sohn schon vor zwei Tagen auf die Welt gekommen ist.

Dass Liz und Nick Nachwuchs erwarten, machten die beiden mit einem rührenden Post in den sozialen Medien öffentlich. Auf einem Foto posieren die beiden glücklich für die Kamera – und Nick legt liebevoll die Hände auf den wachsenden Babybauch seiner Liebsten. "Unser kleiner Segen", schrieben sie damals zu den Bildern. Vor wenigen Tagen gab die Content Creatorin allerdings auch ganz ehrlich zu, dass sie der Geburt nicht ganz so entspannt entgegenblicke: "Angst ist das falsche Wort. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Erfahrung. Man weiß letztlich nicht, was auf einen zukommt", erklärte sie offen und ergänzte: "Ich male es mir weniger schön aus und schon sehr herausfordernd."

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

