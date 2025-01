Hat die hochschwangere Liz Kaeber Angst vor der Geburt?

Liz Kaeber (32) ist in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes beantwortete die Influencerin noch Fragen der Follower in ihrer Instagram-Story. Ein User wollte wissen, ob Liz Angst vor der Geburt habe. "Angst ist das falsche Wort. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Erfahrung. Man weiß letztlich nicht, was auf einen zukommt", gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin offen zu und ergänzte: "Ich male es mir weniger schön aus und schon sehr herausfordernd."

Des Weiteren verriet Liz, dass sie eigentlich nicht natürlich entbinden wollte. "Ich war mir vor meiner Schwangerschaft ziemlich sicher, dass ich einen Kaiserschnitt haben möchte, aber als ich dann letztlich schwanger war, hat sich mein Denken hierzu komplett verändert", erklärte die Berlinerin.

Im August verkündeten Liz und ihr Ehemann Nick Maerker, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Für die beiden ging damit ein großer Traum in Erfüllung, da die Reality-TV-Bekanntheit unter der Krankheit Endometriose leidet und der Weg zur Schwangerschaft daher nicht einfach war. Ende November verriet die 32-Jährige das Babygeschlecht: Nick und sie dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit Ehemann Nick Maerker, Dezember 2022

