Gerichtstermin für Blake Lively und Justin Baldoni bekannt

Blake Lively (37) hat ihren Co-Star Justin Baldoni (41) und mehrere seiner geschäftlichen Partner verklagt. Die Klage der Schauspielerin wurde am 20. Dezember beim kalifornischen Civil Rights Department eingereicht und beinhaltet Vorwürfe wie sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen am Set der Verfilmung von Colleen Hoovers Roman "It Ends With Us". Blake beschuldigt Justin sowie Vertreter seiner Produktionsfirma Wayfarer Studios, systematisch Stimmung gegen sie gemacht zu haben, nachdem sie Missstände am Drehort angesprochen hatte. Dies habe ihr beruflich und privat erheblichen Schaden zugefügt. Laut E! News wurde nun ein Gerichtstermin für den Fall auf den 9. März 2026 festgelegt.

Justin Baldoni und sein Team bestreiten die Vorwürfe momentan vehement. In einem Statement ließ Justin Baldonis Anwalt Bryan Freedman verlauten, dass die Anschuldigungen "völlig falsch und bewusst sensationsheischend" seien. Währenddessen erhielt die Schauspielerin Unterstützung von ehemaligen Kolleginnen wie Jenny Slate (42). Auch Autorin Colleen Hoover äußerte auf Instagram ebenfalls Solidarität mit Blake und nannte sie "ehrlich, geduldig und unterstützend".

Seit Beginn der Auseinandersetzungen wird das Thema in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48), der ebenfalls im Streit thematisiert wurde, hat bislang keine direkten Kommentare abgegeben, obwohl in den sozialen Medien spekuliert wird, dass er Justin in einem seiner Filme durch einen neu eingeführten Charakter parodiert. Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und haben vier Kinder. Justin Baldoni selbst, bekannt aus seiner Hauptrolle in der Serie "Jane the Virgin", ist ebenfalls verheiratet und Vater von zwei Kindern. Doch diese düsteren Schlagzeilen werfen nun einen Schatten auf die Erfolge beider Schauspieler, und es bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren im März weiterentwickelt.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Collage: Getty Images/ Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni Collage

