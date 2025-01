HealthyMandy hat Angst, in Deutschland allein zu joggen

Als HealthyMandy (30) unterhält Mandy Brobeck über eine Million Follower mit ihrem Content als Fitness- und Familieninfluencerin. Dass sie öfter einen sehr ehrlichen Einblick in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt gibt, ist nichts Neues für ihre Community. Jetzt meldete sie sich mit einem neuen Wunsch in ihrer Instagram-Story zurück: Mandy hat riesige Lust, draußen laufen zu gehen. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Der Webstar traut sich nicht. "Ich muss an der Stelle erwähnen, dass ich mich in Deutschland einfach nicht sicher fühle. Es ist so traurig, dass ich mich überhaupt nicht traue, alleine einfach laufen zu gehen", erzählte sie und fügte hinzu, dass sie "Feuer und Flamme" ist – doch die Angst, dass ihr alleine unterwegs etwas zustoßen könnte, kann sie einfach nicht überwinden.

Ihre Ängste führt Mandy nicht weiter aus, doch während ihres Urlaubs in Irland hat sie sich viel sicherer gefühlt. Wer die Influencerin kennt, weiß, dass Fitness für sie ein großes Thema ist. Im März 2024 kam Mandys zweiter Sohn auf die Welt – seitdem gibt die Blondine immer wieder Updates über ihren Körper und dessen Veränderungen im Netz bekannt. Dabei bemüht sie sich stets, realitätsnah von ihrem Wohlbefinden und Körperbild zu berichten. Kurz nach der Geburt teilte sie sogar einen Schnappschuss von ihrem Bauch samt dunkler Dehnungsstreifen. Anfang dieses Jahres gab sie auch bekannt, dass sie sich vorgenommen hat, ihren Trainingsplan wieder aufzunehmen und konsequent durchzuziehen. "Sport ist für mich mehr als nur Bewegung – er gibt mir mentale Stärke, Energie und das Gefühl, mein Leben bewusster zu gestalten", schrieb sie zu einem Clip auf Instagram.

Allerdings ist das Leben als Mama eines Babys gar nicht so einfach. Mandy schwärmt zwar immer wieder total vernarrt von ihrem Söhnchen, doch durch den Nachwuchs gibt es immer wieder neue Veränderungen in ihrem Alltag. "Der Haushalt bleibt auch mal liegen, oder ein geplantes Video wird nicht gedreht", schilderte sie damals. Aktuell dreht sich in ihrem Leben sehr viel um das Baby – wie sie in ihrer Story zeigt, kommt der Kleine sogar mit zum Training!

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys Bauch, Influencerin

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

