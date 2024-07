Böse Kommentare: HealthyMandy zeigt ihren After-Baby-Body

HealthyMandy (29) geht offen mit ihren körperlichen Veränderungen um. Nach einem langen und steinigen Weg konnte die Influencerin im Mai endlich ihren Sohn auf der Welt begrüßen. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Community nun auch bei der Rückbildung und ihrem Sportprogramm nach der Geburt mit. Auf dem einen Foto steht Mandy in Sportkleidung vor dem Spiegel und versieht das Bild mit dem Hashtag #instagram und möchte damit deutlich machen: Das Netz spiegelt nicht die Realität wider. In der nächsten Sequenz zeigt die Partnerin von FitnessOskar (33) dann ihren nackten Bauch samt ihrer Dehnungsstreifen und setzt den Hashtag #mehrrealität unter den Schnappschuss. Dafür erntet die Internet-Bekanntheit prompt hasserfüllte Kommentare. Zwei ihrer Follower lassen sie wissen: "Ganz schön auseinandergelebt" und "Sorry, aber wie hat die zugenommen."

Die gehässigen Kommentare nimmt Mandy aber offenbar mit Humor: Sie tanzt ihr Unverständnis einfach weg! Trotzdem merkt sie an, dass sie solche gemeinen Kommentare im Internet einfach nicht in Ordnung findet und gerne häufiger mal etwas dagegen sagen würde: "Das, was manchmal auf Social Media so abgeht… Manchmal würde ich echt ein bisschen häufiger einfach mal meine Meinung teilen, aber ich lasse es."

Mandy teilt mit ihren Fans immer wieder intime Einblicke aus ihrem Leben. So auch vor rund zwei Jahren. Sie und ihr Partner mussten zu dieser Zeit den wohl schlimmsten Albtraum jeder Mama und jedes Papas durchleben: Ihr Sohn Rio ist vier Monate nach der Geburt an einer seltenen Krankheit gestorben. Das Paar versuchte nach dem schweren Schicksalsschlag schnellstmöglich erneut schwanger zu werden. Allerdings mussten Mandy und Oskar dafür den Weg einer künstlichen Befruchtung einschlagen, weil die Mutter zweier Söhne an der Autoimmunkrankheit IPEX-Syndrom leidet. Nach einem weiteren Verlust verkündeten die beiden im September vergangenen Jahres dann endlich, dass sie ein weiteres Kind erwarten.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys Bauch, Influencerin

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Nachwuchs

