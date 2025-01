Nicht gelöscht: Bill Kaulitz hat Timur Ülkers Penisfoto noch

Kürzlich sorgten Timur Ülker (35) und Bill Kaulitz (35) für reichlich Spekulationen: Der Dschungelcamp-Kandidat gab zu, dem Tokio Hotel-Sänger vor einiger Zeit ein Foto seines Geschlechtsteils geschickt zu haben. Hat der Musiker dieses schon in den Papierkorb verschoben? Offenbar nicht. Der offizielle Instagram-Account der Show hakte bei Bill nach und fragte schelmisch: "Sag mal, Bill Kaulitz, hast du das Dickpic noch?" Daraufhin witzelte der Musiker und deutete an, das Foto weiterleiten zu wollen: "Klar, ich slide gleich in eure DMs."

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Timur und Bill so offen über das intime Foto plaudern? Als der Cast der diesjährigen Staffel bekannt gegeben wurde, bewerteten Bill und Tom (35) die Stars – dabei stolperte der Sänger über den Namen des Serienstars und deutete an: "Timur Ülker, das ist ein Schauspieler, da habe ich eine heiße Geschichte zu erzählen." Mehr verriet er damals allerdings nicht – und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln.

Timur sah sich daraufhin im Zugzwang und beteuerte, dass es bei der Geschichte nicht um Sex ginge. Im Camp machte er dann Nägel mit Köpfen und gab endlich die komplette Story preis. "Es ist nicht das, was die Leute hineininterpretiert haben. [...] Eigentlich total bescheuert. Der Bill Kaulitz, ich habe den auf einer Party kennengelernt, der war superoffen. [...] Dann kamen wir auf das Thema 'Adam sucht Eva'". An der Nacktshow hatte Timur zu Beginn seiner Karriere teilgenommen. Bill habe ihn daraufhin auf die Größe seines Geschlechtsteils angesprochen – da dieses auf den Fotos offenbar kleiner aussah als in echt. "Auf lustig" habe er Bill ein Nacktfoto geschickt, um ihn von den wirklichen Dimensionen zu überzeugen.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

RTL / Bernd Jaworek GZSZ-Star Timur Ülker

