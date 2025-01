Coupleontour-Ina teilt Details zu ihrer Beziehung mit Fabi

Anfang Januar verkündete Ina (28) von Coupleontour, dass sie wieder in festen Händen ist. Der neue Mann an der Seite der Influencerin heißt Fabi und ist ein langjähriger Freund. Wie die Blondine in einer Fragerunde auf Instagram verrät, wohnt ihr Freund knapp 600 Kilometer weit weg von ihr in Berlin. Die Fernbeziehung sei jedoch kein großes Problem für das Paar: "Wir versuchen, uns so viel wie möglich zu sehen. Da er seinen Job remote ausüben kann, lässt sich das echt gut einrichten und er kommt auch häufig zu mir." Zusammenziehen sei aktuell noch kein Thema bei den beiden: "Wir müssen erst mal alles sacken lassen, bevor wir den nächsten Schritt gehen."

Auch dass Ina nach ihrem Schlaganfall vor zwei Jahren noch immer mit Einschränkungen zu kämpfen hat, störe ihren Fabi nicht – im Gegenteil: "Er geht damit sehr respektvoll um und hilft mir, an mich selbst und meine Fähigkeiten zu glauben." Die beiden können sogar über ihren linken, "schlafenden Arm" lachen. Fabi scheint in Ina seine große Liebe gefunden zu haben, wie er verrät: "Sie ist eine der liebenswertesten und ambitioniertesten Menschen, die ich kennenlernen durfte. [...] Man kann unglaublich viel mit ihr lachen, aber [sie ist] auch jemand, bei dem man immer einen guten Rat zu ernsten Themen bekommt."

Vor ihrer Beziehung mit Fabi ging Ina mit Nessi (28) durchs Leben. Die Social-Media-Bekanntheiten waren acht Jahre lang ein Paar und schlossen sogar den Bund der Ehe. 2022 krönten die beiden ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Olivia. Kurz vor der Entbindung erlitt Ina jedoch einen Schlaganfall, was ihre schwangere Frau Nessi vor eine große Herausforderung stellte. Ende September 2024 verkündete das einstige Traumpaar seine Trennung.

Instagram / inaontour Ina mit ihren Rosen von Fabi

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

