Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar bald im Reality-TV?

Im Rahmen der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel gaben sich Michelle und Fabian das Jawort. Auch nach der Ausstrahlung des Sozialexperiments gehen die Hörakustik-Meisterin und der Teamleiter für Digitalisierung weiterhin gemeinsam durchs Leben. Im exklusiven Interview mit Promiflash lassen die beiden ihre Zeit in der TV-Show Revue passieren – und verraten dabei, ob sie erneut ins Fernsehen gehen würden. Fabian würde gerne an der Spielshow "Mein Mann kann" teilnehmen: "Das habe ich schon damals gesehen und das finde ich einfach super."

Michelle plaudert im Gespräch hingegen aus, welche Formate sie komplett ausschließen – darunter Das Sommerhaus der Stars. "Alles, was so in die sehr trashige Richtung geht, ist jetzt nichts für uns." Sie schließt sich ihrem Ehemann an und betont, dass Challenger-Formate sehr reizvoll für sie seien. "Was wir beide schon festgestellt haben, ist, dass wir beide gerne Exit-Games spielen. Wir sind sehr gut als Team, deswegen kann ich mir Spielshows sehr gut vorstellen", macht Fabian deutlich.

Dass Michelle und Fabian ein eingespieltes Team sind, machen die beiden auch immer wieder auf Social Media deutlich – ihren Fans gewähren sie regelmäßig private Einblicke in ihr Eheleben. "Jetzt lernen wir uns gegenseitig kennen, wie wir zum Beispiel im Alltag sind, und da sehe ich schon viele Gemeinsamkeiten, was verschiedene Dinge angeht", schwärmt der 38-Jährige gegenüber Promiflash und ergänzt: "Wir kochen ganz gerne zusammen und es macht einfach Spaß, miteinander Zeit zu verbringen."

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Joyn / Christoph Assmann Michelle und Fabian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

