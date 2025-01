"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle belastet Fankritik

Michelle und Fabian sind das einzige Paar, das nach dem Ende der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel nach wie vor zusammen ist. Während der Ausstrahlung der Serie musste aber besonders Michelle einiges an Kritik ertragen. Im Interview mit Promiflash äußert sie sich nun zu den fiesen Kommentaren in den sozialen Netzwerken. "Also für mich war es sehr schwierig. Man bereitet sich darauf vor und ich weiß, dass ich auch einen Charakter habe, der auch da anecken kann. Aber dass das so ausufert, hätte ich nicht erwartet", verrät sie ehrlich und ergänzt: "Mich hat das schon belastet während der Ausstrahlung."

Fabian erklärt sich die Hasswelle folgendermaßen: "Es wurden natürlich nicht alle Szenen gezeigt und es wurde nicht alles faktisch richtig dargestellt." Während des Formats wurde die Liebesreise der beiden teilweise sehr dramatisch dargestellt. Fabian kommentiert während des Interviews: "Es hat viel Interpretationsspielraum gelassen." Dem stimmt auch Michelle zu und sie behauptet: "Man möchte natürlich den Weg von uns beiden zeigen und selbstverständlich gehören nicht nur harmonische Szenen rein, wenn es auch nicht nur harmonische Szenen gab, aber es hat ein bisschen der Ausgleich gefehlt."

Während der Kuppelshow wurde zum Beispiel gezeigt, dass Fabian und Michelle schon direkt bei ihrer Hochzeit mit Problemen zu kämpfen hatten. Eine vorzeitige Unterbrechung der Feier wegen eines Unwetters machte die Braut damals ziemlich emotional. Es wurde angedeutet, dass sie das Handtuch werfen wollte. Gegenüber Promiflash betonte die TV-Bekanntheit jedoch, dass dies überdramatisiert wurde: "Ich habe zu keiner Zeit daran gedacht, alles abzubrechen. Ganz im Gegenteil, denn am liebsten wäre ich durch das Schloss gelaufen und hätte ihn besucht." Dieser und weitere Vorfälle kamen im TV laut Michelle nicht eindeutig rüber – deshalb wurde ihr überzogen dargestelltes Verhalten von einigen Zuschauern kritisiert.

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

