"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fabian schwärmt von der Ehe

Für Fabian und Michelle glückte das Experiment Hochzeit auf den ersten Blick: Sie traten als zwei völlig Fremde vor den Traualtar, entwickelten Gefühle füreinander und entschieden sich am Ende der Datingshow dafür, ihre Ehe weiterzuführen. In einem exklusiven Promiflash-Interview gewährte das Paar nun einen kleinen Einblick in sein gemeinsames Leben – und betonte dabei, sich nach den Dreharbeiten noch auf einer anderen Ebene begegnet zu sein. "Jetzt lernen wir uns gegenseitig kennen, wie wir zum Beispiel im Alltag sind, und da sehe ich schon viele Gemeinsamkeiten, was verschiedene Dinge angeht. Wir kochen ganz gerne zusammen und es macht einfach Spaß, miteinander Zeit zu verbringen", schwärmte der Teamleiter für Digitalisierung.

Dem schloss sich die 32-Jährige an – und erläuterte, dass sie sich in einer gewissen Art und Weise auch anders verhalten, als es bei der Ausstrahlung möglicherweise der Fall war. "Man versucht vor der Kamera schon, sich ein bisschen zurückzuhalten, aber eigentlich sind wir viel, viel lustiger miteinander und necken uns die ganze Zeit", offenbarte Michelle gegenüber Promiflash. Dies habe sich in den vergangenen Monaten erst weiterentwickelt. "Man musste sich ja auch ein bisschen herantasten – wie viel Spaß kann der andere verstehen? Aber wir sind auf der Humorebene sehr ähnlich", schloss sie ab.

Die Hörgeräteakustik-Meisterin und Fabian sind das einzige Paar der elften "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel, das auch nach der Sendung noch zusammen ist. Sie beendeten zwar die Show zusammen, meldeten sich aber auch nach dem Finale bei ihren Followern auf Instagram und erklärten, nach wie vor total happy miteinander zu sein. "Wie ihr sehen könnt, wir sind noch sehr glücklich zusammen und haben natürlich auch die ganze Zeit unsere Eheringe getragen", verkündete der 38-Jährige freudig, bevor Michelle hinzufügte: "Ansonsten wollen wir uns natürlich für eure ganze Unterstützung bedanken, für all die lieben Nachrichten und die Kommentare. Das hat uns sehr geholfen und auch immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert."

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

