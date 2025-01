So ging es für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar weiter

Michelle und Fabian sind das Traumpaar der elften Staffel Hochzeit auf den ersten Blick. Die beiden Reality-TV-Teilnehmer wurden vom Expertenteam Sandra Köhldorfer (43), Markus Ernst und Beate Quinn gematcht und traten als völlig fremde Personen vor den Traualtar. Das Experiment glückte – und sie beendeten die TV-Show mit der Entscheidung, ihre Ehe weiterzuführen. Im exklusiven Interview mit Promiflash enthüllt das Paar, wie es nach der Ausstrahlung weiterging. "Der Alltag ist jetzt voll da und wir haben es geschafft, dieses Experiment in den Alltag zu übertragen. Uns geht es einfach sehr gut", betont die Hörgeräteakustik-Meisterin und fügt hinzu: "Jetzt, nach der Ausstrahlung, würde ich sagen, geht es uns fast noch mal ein bisschen besser, ohne diesen ganzen medialen Druck."

Insbesondere Michelle musste in den vergangenen Monaten eine Menge Kritik einstecken: Da es in den Folgen häufig so schien, als gebe es eine Menge Drama zwischen ihr und ihrem Liebsten, zeigten sich Zuschauer nicht besonders angetan von der 32-Jährigen. Das Ehepaar schaffte es aber, die Zeit gemeinsam zu überstehen – und scheint mittlerweile glücklicher denn je. Wie sie gegenüber Promiflash offenbaren, führen sie aber nach wie vor eine Fernbeziehung. Gibt es denn möglicherweise schon Pläne, zusammenzuziehen? "Wir sehen uns an fast jedem Wochenende, immer im Wechsel. Klar, machen wir uns Gedanken bezüglich der Zukunft, aber aktuell ist noch alles gleich", gibt Fabian preis.

Dafür sind im Leben der Turteltauben bereits andere Dinge geplant: Sie möchten gemeinsam verreisen – und haben im ersten Halbjahr schon mehrere Urlaube geplant. Im Gespräch mit Promiflash verraten der Teamleiter für Digitalisierung und seine Frau auch, wohin es geht. "Erstmal zum Gardasee, da war ich tatsächlich noch nicht und das ist nicht so weit von Fabian entfernt. Und dann haben wir noch Kreta gebucht", erzählt Michelle, bevor der 38-Jährige anmerkt: "Wir haben sogar noch einen dritten Urlaub geplant, unseren Winterurlaub." Für die Blondine gehe es bald zum ersten Mal auf ein Snowboard. "Ja, das wird spannend", schließt sie ab.

Instagram / michelle_hadeb Das "Hochzeit auf den Blick"-Paar Fabian und Michelle

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick"

