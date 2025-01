Jannik Kontalis wusste von Yeliz Koc' Vape-Schmuggel-Aktion

An Tag fünf im Dschungelcamp wird abgerechnet. Über 40 Regelverstöße wurden bereits begangen – unter anderem gestand Yeliz Koc (31), heimlich eine Vape mit in den Dschungel geschmuggelt zu haben. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" wird ihr Freund Jannik Kontalis ins Verhör genommen. Es stellt sich heraus: Er wusste, dass seine Partnerin den verbotenen Luxusartikel mit ins Camp nimmt. Als sie auf dem Weg dorthin den Fluss durchqueren musste, wurde Jannik bei dem Gedanken an die geschmuggelte E-Zigarette Angst und Bange. "Ich dachte mir nur: Das Ding explodiert, wir sind am Arsch, das war's", erzählt er – Yeliz hatte das Teil nämlich ausgerechnet unter ihrer Slipeinlage versteckt.

Ihren Regelverstoß begründete Yeliz mit ihrer Sucht – sie sei schließlich diejenige im Camp, die am meisten rauche. Auf Nachfrage gesteht Jannik aber, dass auch noch ein anderer Gedanke dahinter steckt: "Wer da nicht an Sendezeit denkt, ist nicht im Fernsehen aktiv." Er sei aber auch der Meinung, dass Aktionen wie diese das Reality-TV ausmachen. "Ohne das wäre es auch langweilig", betont er und schießt hinterher: "Wenn wir zwölfmal Nina (47) im Camp hätten, könnten wir das Ding absetzen."

Vermutlich hätte Yeliz die Lüge um ihre Vape gar nicht auflösen müssen. Als verkündet wurde, dass sich noch ein verbotener Luxusartikel im Camp befindet, war nämlich gar nicht der der Beauty gemeint. Tatsächlich war es ein Teil von Sams Make-up-Palette, der nicht mit abgegeben wurde. Dass das ein Versehen war, wollen seine Kollegen aber nur schwer glauben. So oder so brachte es Konsequenzen mit sich – und Maurice Dziwak (26) musste schweren Herzens das Kuscheltier seines Sohnes abgeben.

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

