Jessica Simpson strahlt mit Tochter Birdie für neue Kampagne

Jessica Simpson (44) sorgt mit ihrer neuesten Kollektion für Aufsehen – und holt sich dabei Unterstützung von ihrer kleinen Tochter Birdie Mae Johnson (5). In einem am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Instagram-Video präsentieren die Sängerin und ihr jüngstes Kind farbenfrohe Looks aus der Jessica-Simpson-Collection, die exklusiv bei Walmart erhältlich ist. Unter anderem tragen beide abgestimmte Badeanzüge in einem warmen Gelb und kombinieren coole Cowboystiefel dazu. Die 44-Jährige entschied sich für eine Variante mit tiefem Ausschnitt, während Birdies Outfit eine kinderfreundliche Version mit süßem Cut-out und Schleifen darstellt. Händchen haltend und tanzend zeigt das Mutter-Tochter-Duo seine Looks und begeistert damit die Fans.

Die Kampagne umfasst neben den Badeanzügen auch weitere Stücke mit einem Mix aus Kalifornien-Flair und texanischem Charme. Jessica verweist dabei auf den kreativen Fokus ihrer neuen Kollektion und erklärt gegenüber People: "Was ich trage, hilft mir dabei, ein Gefühl von Selbstbewusstsein zu entwickeln." Im Video demonstriert sie persönliche Favoriten wie ein Strickkleid in Perlmuttweiß, ein Denim-Outfit und eine bunte Strand-Tunika, kombiniert mit roten Cowboyboots.

Die Kollektion erscheint inmitten einer besonders turbulenten Zeit für die Designerin: Anfang des Monats gab sie nach zehn Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Eric Johnson (45) bekannt. Die beiden haben neben Birdie noch zwei weitere Kinder, Tochter Maxwell (12) und Sohn Ace (11). Trotz des Ehe-Aus wollen die Eltern jedoch weiterhin an einem Strang ziehen, was ihren Nachwuchs betrifft, und dieser bleibt nach wie vor die oberste Priorität des früheren Paars.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell

