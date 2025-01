Jetzt offiziell? Dana Feist und Wilson urlauben in Thailand

Seit Monaten munkeln die Fans, dass Dana Feist und Wilson Coenen ein Paar sind. Nun heizen die beiden Reality-TV-Stars die Gerüchteküche erneut an. Die beiden sind derzeit im Thailand-Urlaub und posten fleißig Content auf Instagram. So veröffentlichte Dana in ihrer Story einen witzigen Schnappschuss mit dem Hamburger im Dschungel. In einer späteren Story zeigte sie dann die mit Rosenblättern dekorierte Badewanne ihrer Unterkunft. Ob sie hier mit Wilson geplanscht hat?

Auch der Tätowierer versteckt seine Urlaubsbegleitung nicht – in seiner neuesten Story ist Dana beim Entspannen auf einer Schaukel am Strand zu sehen. Erst vor wenigen Wochen verriet Wilson im Promiflash-Interview zudem, dass er genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau hat und geriet ganz nebenbei ins Schwärmen von der Influencerin: "Optisch: Klein, braunhaarig, hübsch, attraktiv – Dana."

Bereits während Danas Are You The One – Reality Stars In Love-Teilnahme vergangenen Sommer gab es Gerüchte um sie und Wilson. Mitstreiterin Laura Maria Lettgen behauptete damals vehement, dass die Ex von Luigi Birofio (25) in einer Beziehung mit dem Wuschelkopf sei. Wilson selbst bestritt dies damals in seiner Instagram-Story und schoss gegen Laura: "Die ist auf den Kopf gefallen. Zu viel Botox oder so. Sie markiert mich in 'Are You The One?'-Beiträgen, als wäre ich dabei gewesen. Zum Glück war ich es nicht, das hätte ihr Ego nicht verkraftet."

Instagram / missfeist Dana Feist im Februar 2024

Instagram / wilson.jr Wilson Coenen im Oktober 2024

