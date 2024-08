Liebesgerüchte um Dana Feist: Jetzt schaltet sich Wilson ein

Die Welle an Vorwürfen gegen Dana Feist reißt nicht ab. Insbesondere ihre Mitstreiterin Laura Lettgen verteilt bei Are You The One – Reality Stars In Love immer wieder Spitzen gegen die 27-Jährige. Ihr neuester Seitenhieb: Dana soll während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel eine Beziehung mit dem Ex-Are You The One?-Kandidaten Wilson geführt haben. Dieser schaltet sich nun in das Drama ein und findet klare Worte für die Blondine. "Die ist auf den Kopf gefallen. Zu viel Botox oder so. Sie markiert mich in 'Are You The One?'-Beiträgen, als wäre ich dabei gewesen. Zum Glück war ich es nicht, das hätte ihr Ego nicht verkraftet", schießt der Tätowierer in seiner Instagram-Story gegen sie.

Dana hat es seit ihrem Einzug in die "Are You The One?"-Villa nicht einfach. Von ihren Mitkandidatinnen wird sie immer wieder kritisch beäugt, denn sie zweifeln an dem Singlestatus der schönen Brünetten. Einige unterstellen ihr, vergeben zu sein. Danas Kollegen Lars Maucher (27) und Ozan Gencel nehmen sich daraufhin vor, der Sache auf den Grund zu gehen. "Wir müssen uns ein Ziel setzen bei ihr: Herausfinden, wie weit sie geht", plant der Verflossene von Jill Lange (23). Er ist sich sicher: "Wenn sie hier drin rumknutscht und richtig dirty ist, kuschelt und so, dann wissen wir, dass alles nur dummes Gelaber ist. Das macht kein Typ mit." Unter Tränen rechtfertigt sich die Ex-Soldatin zu den Vorwürfen: "Ich bin verdammt nochmal Single und es nervt, jedes Mal gesagt zu bekommen 'die ist in einer Beziehung'."

In den vergangenen Folgen der Realityshow wetterte vor allem Laura wiederholt gegen Dana. Sie unterstellte der ehemaligen Love Island-Kandidatin unter anderem, nur auf Fame aus zu sein: "Ich hätte lieber Gigi hier gehabt und glaube, dass sie eher die zweite Wahl ist. Ich finde, dass sie charakterlich nicht so viel zu zeigen hat, weshalb sie immer versucht, sich einen Fameboy auszusuchen [...], um die Reichweite mitzunehmen." Daraufhin nahm Gigi Birofio (25) seine Ex-Freundin aber öffentlich in Schutz. "Ich glaube, die Frauen sind eifersüchtig. Dana ist auch die Hübscheste. Nenne mir eine Frau, die geiler aussieht als Dana. Ich kenne keine", stellte er in einem YouTube-Video von Calvin Kleinen (32) klar.

RTL Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love" 2024

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

