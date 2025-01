Kelly Ripa klagt über Gewichtszunahme nach Alkoholverzicht

Kelly Ripa (54) überrascht ihre Zuschauer mit einer unerwarteten Enthüllung: Die Moderatorin berichtet in der Sendung "Live with Kelly and Mark", dass sie vor acht Jahren mit dem Alkohol aufgehört habe – und dabei an Gewicht zugenommen statt abgenommen habe. "Ich habe fünf Kilogramm zugenommen", erklärt Kelly im Gespräch mit Andy Cohen (56), der für ihren Mann Mark Consuelos einsprang. Während Andy über seine Teilnahme am "Dry January" und das Ausbleiben eines Gewichtsverlusts spricht, mischt sich Kelly ein und erzählt, dass auch sie damals damit gerechnet habe, schlanker zu werden. "Ich hatte erwartet, dass es zu einem Gewichtsverlust kommen würde, weil alle sagen: 'Du wirst zu dünn und du kannst es dir nicht leisten, abzunehmen.'" Doch das Gegenteil sei passiert.

Bereits 2017 habe sich Kelly entschieden, nach einem gemeinsamen "sober month" mit ihren Freundinnen dauerhaft auf Alkohol zu verzichten. Ursprünglich habe sie den Versuch ohne feste Absicht unternommen, doch das gute Gefühl danach habe sie überzeugt, nicht zum Alkohol zurückzukehren. Dabei betont sie, dass sie nie stark getrunken habe – zwei Gläser Wein bei einem Mädelsabend hätten oft ausgereicht, damit sie sich am nächsten Morgen unwohl fühlte. "Ich hatte nicht mehr das Bedürfnis danach", erklärt sie.

Auch in weiteren Bereichen ihres Lebens hat Kelly einige gesunde Änderungen vorgenommen. So folgt sie weitgehend einer veganen und zuckerarmen Ernährung. In der Vergangenheit bezeichnete sie ihren früheren Süßigkeitenvorrat scherzhaft als "Candy-Drawer" und erzählte, wie schwer es ihr fiel, von Zucker loszukommen. Neben der Ernährung setzt sie auf regelmäßige Bewegung und erklärt den Verzicht auf Alkohol und Zigaretten als wegweisend für ihr Wohlbefinden. Auch wenn der Abschied von manchen Gewohnheiten eine Herausforderung war, betont die dreifache Mutter, wie sehr sie von diesen Entscheidungen profitiert habe.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa, TV-Moderatorin

Getty Images Kelly Ripa in New York City, 2020

