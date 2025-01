Letzte Chance: Diese Titel schmeißt Netflix im Februar raus

Netflix hat angekündigt, im Februar 2025 insgesamt 37 Filme und 2 Serien aus seinem Streaming-Angebot zu entfernen. Darunter befinden sich einige beliebte Titel, die sich über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut haben. Bei den Serien stehen "The Mindy Project" und die ersten beiden Staffeln von Brooklyn Nine-Nine auf der Streichliste. Dazu trifft es Filmklassiker wie "Inception" und "Stand by Me".

Der Streamingdienst verabschiedet außerdem die gesamte Fast & Furious-Reihe, einschließlich "Fast Five" und "The Fast and the Furious: Tokyo Drift". Fans der Action-Kultreihe müssen schnell sein: Ab dem 11. Februar 2025 verschwinden schon die ersten fünf Filme. Die Liste der gestrichenen Titel erstreckt sich über den gesamten Monat Februar und enthält Filme diverser Genres. So sind etwa Komödien wie "A Haunted House" sowie Animationshits wie "The Angry Birds Movie" betroffen. Auch "Cinderella Man" und der Action-Thriller "21 Bridges" befinden sich auf der Abschussliste. Die beliebte Rom-Com "Blended" mit Drew Barrymore (49) und Adam Sandler (58) wird zusammen mit weiteren romantischen Filmen wie "Book Club" von der Plattform verschwinden. Für Fans von spannenden Thrillern heißt es ebenfalls Abschied nehmen, etwa von "Blackhat" und "Oblivion".

Hinter diesen Entscheidungen steckt das komplexe Lizenzsystem von Streaming-Anbietern wie Netflix. Filme und Serien, die nicht in Eigenregie produziert wurden, unterliegen oft zeitlich begrenzt lizenzierten Verträgen, die regelmäßig überprüft und erneuert werden müssen – oder eben nicht. Gerade das "Fast & Furious"-Franchise wird regelmäßig zwischen verschiedenen Streaming-Diensten weitergereicht. Für langjährige Fans bedeutet das jedoch oft auch, alternative Plattformen suchen zu müssen.

Getty Images Elliot Page und Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Inception", 2010

Fox / courtesy Everett Collection/action press Szene aus "Brooklyn Nine-Nine"

