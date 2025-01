Das sind die 15 erfolgreichsten Serien auf Netflix

Die Streaming-Plattform Netflix bietet zahlreiche Serien an, die das Publikum weltweit begeistern, doch einige davon heben sich laut Statista besonders hervor. Ganz vorne steht die südkoreanische Serie Squid Game, deren erste Staffel 2021 Premiere feierte und mit einem Rekord von 265,2 Millionen Gesamt-Streams zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten wurde. Dicht dahinter folgt die düster-sarkastische Wednesday, die mit 252,1 Millionen Aufrufen nicht nur die erfolgreichste englischsprachige Serie, sondern auch ein Popkultur-Phänomen wurde. Platz drei ging ebenfalls an "Squid Game" Staffel zwei mit 152,5 Millionen Streams. Überraschenderweise landet Stranger Things mit 140,7 Millionen Aufrufen nur auf dem vierten Platz, trotz der enormen Beliebtheit und Produktionskosten von knapp 30 Millionen Euro pro Episode in der vierten Staffel.

Neben den Zahlen bietet die Liste auch spannende Einblicke in die Vielfalt der Netflix-Produktionen. So ist Bridgerton gleich dreimal vertreten, das mit Liebesdramen zur Ballsaison im London des 19. Jahrhunderts Millionen von Fans begeistert. Staffel eins belegt Platz sechs, Staffel drei Platz acht und Staffel zwei immerhin Platz 15. Bei den internationalen Erfolgen konnte die französische Serie Lupin überzeugen, die sich zwischen clever geplanten Raubzügen und charmanten Maskeraden den zehnten Platz sichert. Thematisch variieren die Serien dabei stark – von gesellschaftskritischen Stoffen wie "Squid Game" über Science-Fiction wie "Stranger Things" (Staffel drei Platz 14) bis zu packenden Thrillern wie "The Night Agent" (Platz zwölf) und Dahmer (Platz fünf), die durch ihre realen Bezugspunkte besonders unter die Haut gehen. Auch neuere Serien wie die Harlan-Coben-Adaption "In ewiger Schuld" (Platz 13) haben sich mit starken ersten Staffeln einen Platz in den Top 15 erkämpft.

Neben den überragenden Zahlen stechen einige Serien durch ihre Originalität hervor. So erreichte Das Damengambit (Platz sieben) mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle weltweite Aufmerksamkeit, indem es die scheinbar unpopuläre Welt des Schachs packend und dramatisch inszenierte. Ebenso erfrischend ist der Heist-Hit Haus des Geldes (Staffel vier Platz neun und Staffel fünf Platz elf), der mit seiner Mischung aus Thriller und Charakterdrama gleich mehrere Plätze in der Liste sichert. Netflix zeigt damit: Erfolg hängt nicht nur von Budget und Marketing ab, sondern vor allem von emotionalen Geschichten, die das Publikum weltweit bewegen.

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Anzeige Anzeige

Anzeige