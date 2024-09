Zwölf Jahre Ehe: Das ist Jeanette Biedermanns Geheimnis

Jeanette Biedermann (44), bekannt aus GZSZ und mittlerweile eine erfolgreiche Sängerin, überrascht ihre Fans mit ganz offenen Worten zu ihrer langjährigen Ehe mit Jörg Weißelberg (56), dem sie 2012 das Jawort gab. "Eine gute Kommunikation ist das A und O von guten Beziehungen", verrät sie gegenüber Gala und hält sich normalerweise eher bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Die Musikerin fügt hinzu: "Mitgefühl und Wohlwollen sollten an erster Stelle stehen, dann kann man so ziemlich alles überwinden."

"Für jede Beziehung gilt: Ehrlichkeit, Offenheit und Kommunikation sind das Wichtigste. Es gibt nichts, was man nicht lösen kann, und auch nichts, an dem man scheitern kann", erklärt Jeanette weiter. Die TV-Bekanntheit betont außerdem die Bedeutung der persönlichen Weiterentwicklung bezüglich vergangener Fehler: "Es gibt keine Fehler, sondern nur Aufgaben, aus denen wir lernen und an denen wir wachsen sollen." Wie Jeanette im Gespräch zugibt, habe sie, bevor sie ihren Liebsten kennenlernte, noch nie gedatet.

Auch beruflich könnte es bei ihr aktuell nicht besser aussehen. Gemeinsam mit Marijke Amado (70) und Aminata Belli wird sie demnächst eine Talkshow moderieren – ein großer Traum von Jeanette! "Marijke ist natürlich die Heldin meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie oft ich damals davon geträumt habe, sie in der 'Mini Playback Show' zu besuchen", erinnerte sich Jeanette in einem Interview mit Bild und verriet, worum es in "Amado, Belli, Biedermann" gehen wird: "Wir werden auch Anekdoten von uns erzählen. Es geht nicht nur um den Gast, sondern darum, was wir alle mit den gewissen Themen verbinden."

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Sängerin

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin

