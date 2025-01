Halbzeitshow und Co.: So wird der Super Bowl 2025 ablaufen

Am 10. Februar werden die neuen Champions des Footballs gekürt – vorab gibt es erste Details zum Super Bowl. Gegen 0:30 Uhr können deutsche Fans das NFL-Finale ansehen – dieses Jahr überträgt RTL das Spektakel im Free-TV und auf der Streamingplattform RTL+. Sport-Fans mit einem DAZN-Abo können ebenfalls den Super Bowl LIX streamen. "LIX" ist römisch und steht für die Zahl 59 – somit findet das Finale dieses Jahr schon zum 59. Mal statt. Ausgetragen wird es zum achten Mal im Caesars Superdome in New Orleans. Die 125 Millionen Euro teure Arena umfasst über 70.000 Plätze für Zuschauer.

Für den erwarteten Ansturm an Fans ist dieser definitiv nötig – nicht zuletzt freuen sich einige davon nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die berühmte Halbzeitshow. Dieses Jahr soll US-Rapper Kendrick Lamar (37) die Bühne rocken. "Ich möchte nicht, dass ihr das verpasst. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus schaut", fordert der Rapper nach Bekanntgabe seines Auftritts. Seine Vorgänger waren Weltstars wie Rihanna (36) und The Weeknd (34). Doch auch für Kendrick ist die Bühne kein Neuland – er trat bereits 2022 neben Musiklegenden wie Eminem (52) und Dr.Dre auf.

Nach circa fünf Stunden steht in den frühen Morgenstunden dann das diesjährige Gewinnerteam fest und ihnen wird der Pokal überreicht. Die beliebte "Vince Lombardi Trophy" ist ganze 55 cm groß, wiegt 3,5 kg und wird jedes Jahr neu designt. Bevor die eigens von Tiffany-Vizepräsident Oscar Riedner kreierte Trophäe vergeben wird, können sich Reality-Fans auf ein weiteres Finale bei RTL freuen. Am Sonntag, den 9. Februar, wird dort der neue König des Dschungelcamps gekürt.

Action Press / imagebroker.com Kendrick Lamar beim Heitere Open Air in der Schweiz

Getty Images Super Bowl Finale 2024

