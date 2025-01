Kelly Clarkson spricht offen über Kinder mit Dyslexie

Kelly Clarkson (42) sorgte in ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" für emotionale Momente, als sie darüber sprach, wie herausfordernd es sei, ein Kind mit Dyslexie zu erziehen. Dabei handelt es sich um eine Lese-Rechtschreib-Störung, die häufig auch als Legasthenie bezeichnet wird. Diese Diagnose hatte ihr Sohn Remington (8) kürzlich erhalten. Zusammen mit U2-Drummer Larry Mullen Jr., der in der Show zu Gast war, tauschte Kelly sich über ihre Erfahrungen aus. Larry, selbst Vater eines von Dyslexie betroffenen Sohnes, betonte, dass dieser in der Schule lange Zeit ohne Unterstützung gewesen sei.

Beide Prominente sprachen über die Schwierigkeiten, ihren Kindern gerecht zu werden. "Man fühlt sich, als würde man versagen, besonders wenn man selbst nicht dyslexisch ist", erklärte Kelly, die Mutter von insgesamt zwei Kindern ist. Larry arbeitet derzeit als Produzent an der Dokumentation "Left Behind", die von sechs Müttern erzählt, die erfolgreich darum gekämpft haben, eine öffentliche Schule für Kinder mit Dyslexie in New York City zu gründen. Larry, Vater von drei Kindern, teilte dabei auch persönliche Erlebnisse: "Mein Sohn ist 29 Jahre alt und hat eine sehr harte Zeit in der Schule hinter sich. Er wurde spät diagnostiziert, und es gab kein System, in das er hineinpassen konnte." Ohne die richtige Unterstützung hätte er im schlimmsten Fall im Gefängnis landen können.

Kelly betonte, wie wichtig solche Initiativen für Familien wie ihre eigene seien. Sie ging sogar einen Schritt weiter und spendete etwa 14.000 Euro, nachdem bereits der Verlag Scholastic und der Autor Dav Pilkey jeweils dieselbe Summe beigetragen hatten, um den Aufbau weiterer Bildungszentren zu unterstützen. Beide Stars beendeten ihre emotionale Unterhaltung mit der Hoffnung, das Thema Dyslexie weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, um betroffene Familien zu unterstützen. Erst kürzlich waren Kellys Kinder, River (10) und Remington, das erste Mal in ihrer Show zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Larry Mullen Jr. beim "Woodstock Film Festival" im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Anzeige Anzeige