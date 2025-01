Konnte Alessia sehen? RTL äußert sich zur Dreier-Prüfung

In der Dreier-Prüfung des Dschungelcamps konnten die Stars endlich brillieren: Nach drei Tagen mit null Sternen konnten Lilly Becker (48), Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23) schließlich einen Erfolg feiern: Sie sammelten zehn von zwölf Sternen. Doch die Leistung wurde schnell überschattet: Einige Fans unterstellten Alessia, dass sie geschummelt habe. Nun reagiert RTL auf die Vorwürfe und stellt gegenüber spot on news klar: "Hinter dem 'Größten Preis von Murwillumbah' steckt keine Verschwörung, sondern einfach viel Dschungelcamp-Power von Sam und Lilly, die Alessia, die durch die Blind-Brille nichts sehen konnte, super Anweisungen gegeben haben."

Doch wie kam es überhaupt zu den Betrugsvorwürfen? In der Prüfung müssen drei Kandidaten in einem Auto auf Zeit durch einen Parcours fahren und dabei Sterne sammeln. Der Clou daran ist, dass einer nichts sieht, einer nichts hört und einer nicht sprechen darf. Die Fans unterstellten der Fahrerin Alessia jedoch prompt, dass sie trotz der verdunkelten Brille etwas gesehen habe. "Hatte nur ich das Gefühl, dass Alessia etwas sehen konnte? So wie sie sich geduckt und gelenkt hat, wenn keiner was gesagt hat", mutmaßte ein Zuschauer unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show. Ein weiterer kommentierte zudem: "Ich glaube, Alessia hat geschummelt. Sie hat von unten geguckt. So schnell fahren und immer die richtige Richtung, obwohl nicht erwähnt wurde, wohin. Komisch."

Im Camp glätteten der Erfolg und die damit verbundene Mahlzeit die Wogen allerdings ein wenig. Vor allem zwischen Sam und Lilly konnte der Frieden zumindest ein wenig wiederhergestellt werden – zuvor flogen bei den beiden nämlich ordentlich die Fetzen. Als eine Diskussion um die Bettenverteilung im Camp ausbrach, war die Ex-Frau von Boris Becker (57) offenbar der Meinung, dass Sam nach drei abgebrochenen Prüfungen keine Ansprüche zu stellen habe. Als sie ihm mit "Shut up!", also "Sei still!", den Mund verbieten wollte, war Sam alles andere als begeistert. "Ich hab' sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es. Mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen", schimpfte er.

RTL Lilly Becker, Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung an Tag fünf

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

