Laura Maria Rypa teilt das Ergebnis ihrer Magenspiegelung

Laura Maria Rypa (29) hat einige harte Monate hinter sich. Die Verlobte von Pietro Lombardi (32) hatte zuletzt immer wieder mit starken Magenschmerzen zu kämpfen und unterzog sich deshalb einer Magenspiegelung. "Fazit Gastritis", schreibt sie auf Instagram zu einem Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt. Doch die Entzündung der Magenschleimhaut sei wohl noch nicht alles: "Ich habe auch die Ergebnisse für mein Blutbild bekommen. Ich habe einen erhöhten Allergiewert, was mir etwas Sorgen bereitet." In vier Wochen müsse sie daher noch einen Allergietest machen.

In dem Statement zeigt sich Laura zudem erleichtert, die Magenspiegelung gut überstanden zu haben. "Ich habe alles hinter mir! Es war wirklich überhaupt nicht schlimm, also danke an alle, die mir die Angst genommen haben", freut sich Laura. Sie witzelt zudem über den Schnappschuss, der sie kurz nach dem Eingriff zeigt: "Können wir mal über das Bild sprechen? Als ich es meiner Familie/Freunden geschickt habe, dachte ich mir: 'Wow, sehe ich gut aus'. Falsch gedacht. Ich war hier gefühlt noch im Halbschlaf."

Vor einigen Tagen wandte sich Laura in ihrer Instagram-Story Hilfe suchend an ihre Fans. Die Influencerin berichtete, dass sie seit einiger Zeit an "extremen Magenschmerzen" leide und das "Druck- und Schmerzgefühl" mittlerweile so belastend sei, dass sie nicht wisse, was sie noch tun solle. "Es ist unabhängig davon, ob ich etwas esse oder nicht, und abends wird es meistens schlimmer. Mittlerweile strahlen die Schmerzen sogar in den Rücken aus, und ich weiß einfach nicht, was es sein könnte", erklärte sie. Auch die vom Arzt verschriebenen Medikamente zeigten keine Wirkung, weshalb sich die zweifache Mama dazu entschloss, sich einer Magenspiegelung zu unterziehen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

AEDT / ActionPress Laura Maria Rypa, Influencerin

