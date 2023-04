Tan France und sein Ehemann Rob erwarten ihr zweites Kind!

Die Freude könnte nicht größer sein! Tan France (39) machte sich als Teil des US-amerikanischen Queer Eye-Casts einen Namen. In seinem Partner Rob hat er seine große Liebe gefunden und die beiden sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Doch bei einem Kind sollte es allem Anschein nach nicht bleiben und das Paar hat freudige Nachrichten zu verkünden: Tan und Rob erwarten ihr zweites Kind!

Im Talk mit People gibt der "Queer Eye"-Star bekannt, dass er und sein Partner schon seit vergangenem Weihnachten wissen, dass deren Leihmutter schwanger ist. "Wir waren so voller Freude. Es war einfach das beste Gefühl überhaupt. Ich meine, es fühlte sich fast so positiv schockierend an wie beim ersten Mal!" Die TV-Ikone fährt fort: "Ich war so in Freude, unter Tränen. Ich konnte einfach nicht glauben, dass es wirklich noch mal passierte."

Vor knapp zwei Jahren war bekannt geworden, dass Tan und Rob ihr erstes Kind erwarteten. Damals teilte Ersterer freudig seinen Social-Media-Followern mit: "Ich freue mich so sehr, euch endlich mitteilen zu können, dass wir ein Baby bekommen!" Nun stellt sich die Frage, ob sie sich auf einen weiteren Jungen oder ein Mädchen freuen. Das Paar wisse bereits das Geschlecht, doch wolle es noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen.

Getty Images Tan France bei den InStyle Awards 2021

Instagram / tanfrance Tan France, "Queer Eye"-Star

Instagram / tanfrance Tan France, TV-Bekanntheit

